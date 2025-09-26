日月光攜手學研十年有成 開創智慧製造與永續發展新里程

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
在全球半導體產業持續轉型的浪潮中，日月光積極推動智慧製造與數位轉型，並攜手深化與學界的技術研究合作，今年自動化技術研究邁入第十年，並於26日舉辦「第十屆自動化專案成果發表會」，活動現場特別邀請中山大學李志鵬校長、許聖彥產學長、成功大學林光隆名譽講座教授、高雄大學施明昌教授與日月光半導體李政傑副總、李叔霞副總、陳俊銘助理副總經理共襄盛舉。

此次活動除了發表第十屆的成果，同時也回顧日月光十年來在自動化技術研究領域的豐碩成果，不僅展示了在智慧製造、永續發展、資訊安全及先進封裝等領域的創新成就，更強調了日月光在提升生產效率、精進製程品質和人才培育方面的努力。活動除了發表今年合作的11項專案成果外，亦頒發貢獻卓越獎，以肯定並感謝學校與教授們投入研究領域，這些努力加速推動日月光持續邁向數位轉型與智能化生產的重要里程碑。

自2015年起，日月光便積極推動智慧工廠建設，結合自動化技術、異質性機器設備整合以及微系統封裝三大策略，成功實現數位轉型。自2011年成立自動化委員會以來，多達700位自動化工程師的培育和68個產學技研專案的完成，為企業贏得了世界經濟論壇的青睞，並獲選為「燈塔工廠」，樹立了智慧製造的典範。

日月光高雄廠副總經理李政傑表示，技研合作迄今邁入十年，非常感謝中山大學、成功大學的支持與參與，尤其成功大學鄭芳田教授、中山大學張雲南教授與黃三益教授，從一開始便加入研究合作，日月光得以深化並整合先進自動化技術，提升生產效率與市場競爭力，成為數位轉型的重要推手。目前，已經有60%工廠轉為自動化工廠，預計今年能達到66%。也特別感謝高雄大學施明昌教授，十年來培育自動化人才近600多人。

中山大學李志鵬校長表示十年來長期合作已成彼此默契，希望未來能跟日月光有更深的合作。成功大學名譽講座教授林光隆表示，十年來的合作可貴，對於AI領域的發展公司也是十分的有遠見。

今年日月光持續拓展與學術界的合作，聯手中山大學、成功大學、清華大學、臺灣科技大學及高雄科技大學的多位教授，共同啟動了11個前瞻性專案。這些專案集中於智慧製造、永續發展和資訊安全等領域。

在這次發表會上，團隊展示了多模態數據分析的應用，通過整合文本、影像與語音數據，快速捕捉輿情動態並解析背後的脈絡。利用語音與圖像生成技術，複雜的數據得以轉化為直觀的信息，幫助管理層迅速掌握全局，做出精準的決策。這種新技術的運用，使管理層能夠在瞬息萬變的市場中保持敏捷反應。

面對高度聯網化的智慧工廠環境，日月光的專案團隊致力於針對產線設備實施持續監控和異常偵測機制，結合大數據和人工智慧技術，提升威脅預警的精準度，以確保產線的穩定運作。這一切措施無疑展示了日月光對全球半導體供應鏈安全的堅定承諾。

為了實現2050年淨零排放的目標，日月光將綠色發展的議題納入了運營考量，並且運用自動化技術建立封裝產品的碳足跡模型。這一舉措不僅自動計算每一元件的碳排放，還能協助客戶制定符合全球碳關稅政策的市場策略，進一步推進低碳製程的導入。

專案團隊還運用AI強化學習技術，建立智能派令系統，讓自動搬運車能夠在多站點之間自主決策，動態優化生產效率。此外，也建立了針對員工瀏覽行為的風險管控流程，成功阻擋高風險網站，有效降低資料外洩及駭客入侵的風險。

在智慧安防方面，團隊透過標示演算法和模擬技術，精準分析場域環境，設計出最佳的硬體布建方案，進一步降低了成本並消除了盲區。在程式碼品質控管上，利用大型語言模型與Python工具自動檢查程式碼的規範，大幅提升了開發效率和交付品質。

此外，專案也結合數位雙生技術以監控AMR電池狀況，動態調整充電策略，從而延長電池壽命並提升能源效率。高雄廠與學界共同推出的「Security AI知識管理系統」，結合生成式AI和企業知識庫，讓員工能夠通過自然語言快速獲得準確的答案，顯著提高工作效率和資料安全性。

日月光高雄廠李政傑副總經理表示，此次成果發表會不僅展現了日月光在智慧製造、資安及永續發展上的全方位進展，更彰顯了企業持續推動產學合作的決心。展望未來，日月光將繼續攜手學術界夥伴，致力於打造智慧工廠的標竿，為全球半導體供應鏈注入新的動能，推動整個產業向前邁進。

