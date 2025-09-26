從晶片到珍奶 台灣形象展在印度登場107企業參展創新高

為期3天的第8次「印度台灣形象展」25日在新德里登場，吸引高達107家台灣企業共襄盛舉，。對外貿易協會董事長黃志芳表示，印度勇於開拓的創新精神與台灣千錘百鍊的研發實力相互補強，雙方合作可望創造最大綜效。

今年印度台灣形象展參展的上市櫃指標企業數量，創下歷屆新高，包括台積電、鴻海、廣積、研華、立端、精聯、群聯電子、南六、微風等知名業者集團。

今年形象展聚焦智慧製造、電子製造、智慧科技、台灣精品與食品五大主題展區，全面展現台灣產業的創新實力與多元應用。開幕典禮貴賓雲集，包括印度電子資訊部助理次長Amitesh Kumar Sinha、印度工商聯合會董事暨家電委員會主席Manish Sharma、駐印度代表處陳牧民大使、外貿協會秘書長王熙蒙、印度台灣商會聯合總會總會長何俊炘等人，共同見證台印產業合作的重要里程碑。

黃志芳致詞時表示，印度新創企業如雨後春筍、軟體科技人才輩出，而台灣在半導體、電子製造、資通訊與智慧科技等硬體領域擁有世界級的口碑，恰與印度的發展宏願相輔相成。

展區中，智慧製造形象館呼應印度政府「Make in India」政策，展示來自新代科技、上銀、達明機器人的智慧機械手臂與自動化解決方案；電子製造區則集結鴻海、固緯電子、優肯等在印深耕的台灣企業，展現完整製造能量與供應鏈實力。智慧科技區則展示雲端運算、工業電腦、電信支付與智慧節能等解決方案，其中太思科技首度於印度展出氫能發電與無人機技術。

台灣精品館徵集研華、群聯、微星等22家優質企業，展示微型邊緣運算系統與生成式AI訓練方案等亮點產品。今年更首度設立「Taiwan Select食品館」，邀集近40家台灣食品業者，展出乾拌麵、素肉乾、即沖珍奶等多樣產品，並與同期舉辦的印度最大食品展「World Food India」同步登場，預期吸引眾多買主前來洽談合作。

展會期間同步舉辦「台日聯手搶攻印度商機新藍海」研討會，邀請日本住友商事、丸紅、豐田通商等與台灣企業交流，深化台日攜手拓展印度市場的合作契機，並安排多場一對一商機媒合會及產品發表會，全力協助台灣企業拓展南亞市場商機。