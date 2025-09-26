快訊

不只蘋果，英特爾也邀台積電合作？台積重申魏哲家說法

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾不只邀請蘋果談合作，外電披露英特爾也主動接洽台積電合作，雙方不排除合資展開新的合作，但台積電目前未對此做任何評論。（歐新社）
華爾街日報報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）近日傳出與蘋果接洽投資，25日再傳英特爾邀請台積電進行投資或潛在合作。對於外界的各項傳聞，台積電重申，今年6月董事長魏哲家當時即直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

其實之前美國總統川普積極推動本土製造的政策指引，英特爾即屢被傳出是白宮政府極力扶植對象，雖然川普一度因新任執行長陳立武早期投資中國且與中國淵源深厚，口出怒言點名陳立武應立即下台，但在陳立武親奔白宮與川普見面後，即出現戲劇性轉折。

首先是今年8月川普宣布以投資補助入股英特爾，取得英特爾約10%股權，並承諾協助其加速先進製程量，將英特爾將被視為重振美國國內晶片生產能力的關鍵用意非常明顯。

緊接著參與美國AI大計成員之一的軟銀和輝達也分別宣布斥資20億和50億美元收購英特爾股份，美國重振英特爾在全球晶片業雄風，也正式鳴槍起跑。

半導體業者表示，曾任自動化設計大廠益華電腦執行長的陳立武，本來就與各大半導體廠互動頻繁，加上又有豐富創投經驗，邀集更多合作夥伴入股，既可迎川普強化美國半導體自主，又可解決財務困境，可收一石多鳥之效。

外電報導，在川普未宣布入股英特爾前，英特爾便已經開始尋找外部投資，在川普政府入股10%後，公司便更加積極推動此事。

華爾街日報24日引述知情人士報導，英特爾正與蘋果洽談投資，並討論加強合作的可能性，但談判仍處於早期階段，英特爾同時也尋求其他潛在投資人。25日再傳出，英特爾也與台積電接觸，雙方討論進行投資或潛在合作。

外電披露英特爾和台積電已達成初步協議，雙方將成立合資企業，共同經營英特爾在美國的晶圓製造廠，台積電預計持有該企業20%股份。不過英特爾對此迄今未做出回應。

英特爾 台積電

