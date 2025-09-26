快訊

Facebook 與 Messenger 正式在台推出青少年帳號

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Meta持續為青少年打造安全的網路環境，2024年起於全球陸續在Instagram推出「青少年帳號」。美聯社
Meta持續為青少年打造安全的網路環境，2024年起於全球陸續在Instagram推出「青少年帳號」。美聯社

Meta持續為青少年打造安全的網路環境，2024年起於全球陸續在Instagram推出「青少年帳號」，即日起正式將青少年帳號的保護措施擴展至Facebook與Messenger，讓台灣及全球的年輕族群同步享有更安全的社群環境。目前，已有數億名青少年在Instagram、Facebook及Messenger受到青少年帳號的保護。

青少年帳號的誕生，旨在與家長共同面對青少年網路使用問題，針對孩子們的數位互動模式與瀏覽內容，如在社群上與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時長是否適當等，系統將會自動啟用保護機制。Meta將持續強化安全措施，根據Ipsos的研究指出，在青少年帳號的保護下，已有效提升家長對孩子線上體驗的信心與安心感。

Meta宣布，台灣現有的青少年使用者，與在台灣全新註冊Facebook與Messenger新帳號的青少年，本周起將陸續納入青少年帳號設定。未來Meta將持續提升平台設計，讓青少年獲得完善、安全與正向的數位體驗。

