聽新聞
0:00 / 0:00
Facebook 與 Messenger 正式在台推出青少年帳號
Meta持續為青少年打造安全的網路環境，2024年起於全球陸續在Instagram推出「青少年帳號」，即日起正式將青少年帳號的保護措施擴展至Facebook與Messenger，讓台灣及全球的年輕族群同步享有更安全的社群環境。目前，已有數億名青少年在Instagram、Facebook及Messenger受到青少年帳號的保護。
青少年帳號的誕生，旨在與家長共同面對青少年網路使用問題，針對孩子們的數位互動模式與瀏覽內容，如在社群上與誰聊天、接觸到什麼樣的內容、使用時長是否適當等，系統將會自動啟用保護機制。Meta將持續強化安全措施，根據Ipsos的研究指出，在青少年帳號的保護下，已有效提升家長對孩子線上體驗的信心與安心感。
Meta宣布，台灣現有的青少年使用者，與在台灣全新註冊Facebook與Messenger新帳號的青少年，本周起將陸續納入青少年帳號設定。未來Meta將持續提升平台設計，讓青少年獲得完善、安全與正向的數位體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言