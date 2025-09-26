英特爾找台積電投資傳聞再起？業界看這次兩大關鍵不同

先前美國官方傳出大力促成台積電（2330）投資英特爾IFS，後來無疾而終，近期台積電的大客戶輝達等宣布投資英特爾後，外電再次報導，英特爾找台積電接觸投資的傳聞。不過，業界看這次氛圍已和先前已不一樣，主要有兩大關鍵：台積電大客戶輝達（Nvidia）已宣布投資、美國政府也已宣布入股。

路透社引述華爾街日報今天引述知情人士報導，晶片製造商英特爾（Intel）已與台積電接觸，商討投資生產或合夥事宜。英特爾及台積電都拒絕評論這份報導。

有別於先前，美國官方傳出大力促成台積電投資英特爾，美國總統川普（Donald Trump）主導的美國政府8月已宣布投資入股10%。

此外，台積電大客戶蘋果也已被傳出受邀和英特爾洽商投資事宜，更早之前輝達也已宣布將對英特爾投資50億美元，取得該公司約4%股權。另外英特爾今年8月也獲得軟銀集團（SoftBank Group）挹注20億美元資金。

產業人士分析，台積電在客戶們信賴的前提下，是大家的晶圓廠，投資單一客戶對其餘客戶將有公平性問題，更何況英特爾不僅是台積電的客戶也是台積電在晶圓製造競爭的對手，所幸在台積電大客戶之一的輝達宣布投資英特爾後，台積電被動受邀投資英特爾的機率已經降低，惟所謂外電討論生產的部分需要持續觀察。

先前4月時美國官方傳出大力促成台積電投資英特爾IFS的傳聞甚囂塵上，當時台積技術外流議題持續成為市場話題並干擾股價表現，台積電董事長暨總裁魏哲家4月17日在法說會上親自給答案，粉碎外界傳聞。

魏哲家當時直言，台積電目前沒有與其他公司進行任何合資技術授權、技術轉移和共享的洽談。

魏哲家當時並說，台積電正在加碼美國投資，預估專案投資到位後，台積約30%的2奈米及以上產能將位於亞利桑那州，從而在美國形成一個獨立的先進製造業集群，也將會創造更大的規模經濟，並有助於在美國培育更完整的半導體供應鏈生態系統，從而使台積電能夠繼續在幫助客戶取得成功方面發揮關鍵且不可或缺的作用。在繼續作為關鍵合作夥伴之際，並充分利用美國半導體產業的所有優勢和領導地位。