解鎖科技與情感共鳴 帶動百萬體驗 資策會Open Day AI應用百花齊放

當AI虛擬人不只會對答，還能理解情緒、協助長者日常生活，科技不再只是冷冰冰的運算工具，而成為臺灣邁向高齡化社會的最佳夥伴。「生成式AI」正重新定義我們對智慧生活的想像。財團法人資訊工業策進會（資策會）今（25）日起一連兩天舉辦 Living Lab+Open Day（共創實驗室開放日），集結20家廠商、逾30項展品，展示AI技術與機器人在樂齡照護、運動健身與日常生活的創新應用，相關展品已帶動百萬人次的體驗，讓AI技術走出實驗室，實際落地應用。

資策會董事長黃仲銘表示，Living Lab+ Open Day自2023年起已連續三年舉辦，從單純的展示場域逐步推進為跨界共創平台，三年來與新創與企業共同進行產品測試、實證與共創的創新體驗超過百項，今年我們更進一步以「生態系共創」為目標，象徵臺灣AI技術不再停留在單點研發，而是透過跨域合作，帶動產業價值供應鏈的整合。

AI科技落地：從實驗室到親子互動現場

本次展覽亮點聚焦在三大應用場景，完整呈現 AI 技術的多元潛力。首先在樂齡照護科技方面，資策會數位轉型研究院（數轉院）將AI虛擬人技術結合大型語言模型（LLM），串接《康健雜誌》的糖尿病衛教資訊，打造出隨時陪伴病友的「糖尿病AI醫生」，解答各種疑難雜症，可嘉惠250萬名糖友；以及僅需受測者說30秒故事，即能於一分鐘內生成報告，協助早期失智篩檢的「愛腦快篩」認知評估與訓練平台；只需5-8分鐘即可產出缺水、睡眠與壓力等健康報告的「NIR+健康快篩」等。在展場中，包括銀髮監測、樂齡學習及高齡照護等，提供全方位健康守護智慧工具。

在日常生活應用方面，AI虛擬人不僅能成為健康諮詢醫師，也能化身手語翻譯親善大使，促進無障礙溝通；「魔法沙龍」則結合臉部偵測與妝髮設計，讓使用者可一鍵更換髮型、服飾，還能以語音切換背景，瞬間完成變身體驗。「AI換臉」技術導入高雄義大遊樂世界超人氣5D鬼船，將於10月11日萬聖節展出。在鬼船裝設LED大螢幕偵測遊客臉孔與虛擬鬼怪換臉，讓遊客秒變恐怖片主角，為遊樂園增添趣味性。

而運動體驗方面，資策會數轉院作為生態系核心，攜手世大智科、邏仕數位等合作夥伴，共同打造沉浸式互動體驗，像是WhizToys運動地墊新增「套圈圈」遊戲內容，提升趣味性與參與感，應用已延伸到宜蘭綠色博覽會、高雄運動中心等多元場域；「OrinArch」數位射箭軟體結合雷達掃描裝置，將箭矢前端改為塑膠吸盤，從實驗室到宜蘭童玩節的親子互動現場，讓射箭更安全，也成為童玩節爆紅遊戲。

除了技術展示，資策會首度與AI藝術家合作，以「萬花筒」為核心視覺意象，象徵各式創新應用如同萬花鏡般與AI交融。此外，資策會數轉院今年也與國家交響樂團（NSO）合作，推出《繪響新世界──聽！憶起畫當年：以數位活化回憶創作》活動。協助長者以數位創作的方式重新將回憶具象化，透過畫作解構、重組等創新方式，以環景互動展演，呈現科技與藝術跨界結合的可能性。

資策會指出，臺灣正邁向超高齡社會，如何將AI等新興科技回應樂齡需求，並在運動、日常生活中提供更多應用場景，將是產業必須面對的關鍵議題。Living Lab+Open Day不僅是展示平台，更是加速驗證、推動產業落地的重要場域。未來，資策會將持續以「AI快研究」模式，攜手更多產業夥伴，讓AI技術真正走入大眾生活，並提升臺灣在全球數位創新生態中的能見度。