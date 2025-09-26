聽新聞
再傳台積電攜手英特爾 法人對評等仍維持買進
市場不斷有台積電（2330）和英特爾合作傳聞。目前外媒最新報導，英特爾主動接洽台積電，雙方正討論潛在的投資或製造合作關係；先前也傳出與蘋果洽談相關事宜；法人機構表示，繼美國政府、軟銀及輝達後，英特爾仍努力引入合作夥伴，扭轉陷入困境的晶片製造。
法人機構表示，台積電與英特爾的合作，中間過程複雜，牽涉甚廣，且時間長，對台積電的最大的疑慮就是技術外流。英特爾與台積電是否合作，仍有待後續觀察。而台積電長線成長動能仍取決於AI晶片需求與廠商技術競爭力，目前台積電競爭力佳，N3以下的先進製程市占率大於90，高階製程能力遠優於同業，因此，仍維持台積電買進評等。
分析師表示，台積電入股英特爾最大風險是技術外流，技術外流不僅影響其市場地位與營收，也可能動搖台灣的半導體供應鏈，甚至影響國際政經局勢，因此，如何確保核心技術不被外流，將是台積電與台灣政府的重要課題。
台積電董事長魏哲家曾明確表示，不考慮收購或入股英特爾晶圓廠，避免技術外流與潛在競爭風險；另方面，台積電入股英特爾，美國政府也會審慎考量，因為英特爾掌握不少美國軍事或國安相關等重要訂單。
