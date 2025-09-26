英特爾再出招 傳找蘋果入股

知情人士透露，英特爾已接觸蘋果公司，尋求蘋果入股投資，消息帶動英特爾廿四日股價大漲百分之六，廿五日早盤續揚。不過，業界普遍認為蘋果不太可能重新採用英特爾處理器，不影響台積電代工地位。

彭博引述知情人士報導，雙方還討論如何加強合作，但目前談判仍處於初步階段，最終能否達成協議尚不確定。

英特爾執行長陳立武積極尋求合作夥伴，推動公司轉型。輝達上周宣布將注資五十億美元，雙方計畫在個人電腦與資料中心晶片領域展開合作；軟銀集團上月也投入廿億美元。據了解，英特爾仍在與其他潛在夥伴洽談投資與合作可能。

若能成爭取到蘋果入股，將被視為對英特爾轉型計畫的重要肯定。不過，業界普遍認為蘋果不太可能重新採用英特爾處理器；目前蘋果最先進晶片均由台積電代工。

分析師認為，這是繼八月美國政府入股和輝達投資後的最新利多消息，如果合作成真，將鞏固英特爾作為美國半導體製造關鍵供應商的地位。

D.A. Davidson科技研究主管盧利亞樂觀看待，「英特爾的14A製程欠缺穩定客戶，前景不明。如今有輝達支持，若能加上蘋果，等於集結兩大晶片設計大戶的製造需求，為其美國生產計畫撐腰。」

和碩董事長童子賢昨表示，投資當然有助於戰略布局，但這不是唯一關鍵因素，自己的核心競爭力調整才是比較重要的。對此他沒相關消息，但第一時間會聯想到是不是和美國總統川普有關？因為川普在穿針引線，希望復甦美國半導體工業。