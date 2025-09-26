台積電美新廠CEO 莊瑞萍接任

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）昨（25）日代子公司TSMC Arizona Corporation公告執行長與董事異動，TSMC Arizona Corporation執行長王英郎卸任，台積電副總經理莊瑞萍接任。台積電表示，王英郎已完成在美國的階段性任務，返台後10月1日起擔任營運主管，業界看好王英郎可望加入資深副總的接班梯隊。

台積電公告，王英郎辭任TSMC Arizona Corporation董事，與卸下TSMC Arizona Corporation執行長職務，均由莊瑞萍接任，10月1日生效。

根據官網相關資料，莊瑞萍擁有52項全球專利，並於1997年加入台積電，先前歷經生產與製造相關各類職務，為90奈米、65奈米、40奈米、20奈米、16奈米、10奈米、7奈米、及5奈米家族製程技術的量產做出重要貢獻。

