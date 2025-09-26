英特爾重振旗鼓 兩機會兩挑戰

美國總統川普透過各種政治手段要全球半導體供應鏈向美國靠攏，對於台灣半導體強大製造量能頗有微詞，更積極扶助英特爾。作為美國唯一具備先進製程量產能力的晶圓代工與IDM（整合元件製造）的巨頭，業界認為，英特爾要重振旗鼓，面臨兩大機會、兩大挑戰。

從1991年至今，英特爾有逾30年時間居PC處理器龍頭，市占率一度超過80%。但即使作為一個時代的代表，英特爾卻接連錯失行動通訊與AI兩大浪潮，今日反而在昔日對手超微和輝達競爭下頻頻失分。

不過，靠美國政府政策護航，英特爾將迎來兩大機會，首先是美國政府通過《晶片法案》，投入數百億美元補助，核心目標就是要降低對台灣與亞洲供應鏈的依賴，英特爾作為具備先進製程能力的美國半導體公司，自然被視為「戰略資產」，這讓英特爾即使在市場競爭落後，也能獲得政策紅利以及國防合約支持。

其次是AI運算浪潮持續帶來新市場。業界指出，生成式AI、雲端與高效能運算（HPC）需求快速上升，帶動CPU、GPU、加速器與先進封裝的龐大市場，雖然輝達以GPU成為AI伺服器霸主，但英特爾的Gaudi AI晶片與先進封裝（如Foveros、EMIB）仍在找切入機會，只要能在賽道站穩，就有機會奔馳向前。

但要追上對手，面臨最現實的挑戰，首先當屬製程落後。即使英特爾提出「四年五個節點」的追趕計畫，但在2奈米、1.8奈米等世代，技術程度仍落後台積電至少一至二年，若不加緊追上，將失去蘋果、輝達、超微等大客戶對其代工吸引力，製程良率能否回歸正軌，是英特爾最大的結構性挑戰。

另外就是營運模式的互相衝突。台積電吸引全球設計公司下單，除了代工技術強，重點更是「不與客戶競爭」。英特爾卻仍在代工業務與客戶正面交鋒，大客戶不以英特爾代工當主要產能，限制其代工業務擴張。