蘋果M系列CPU是否轉單 聚焦

英特爾傳出積極拉攏台積電（2330）大客戶蘋果投資，雖然分析師普遍預期蘋果不會再回頭採用英特爾處理器，但法人提醒，若蘋果真的入股英特爾，其自研M系列晶片是否轉至英特爾14A製程生產，打破現階段台積電獨家代工局面，值得觀察。

先前業界傳出，蘋果雖將自家產品內的英特爾晶片改為自家晶片，但仍在不斷測試評估英特爾先進製程的穩定與可靠程度。業界更傳出，英特爾為了競爭代工客戶、展現技術實力，向包含蘋果在內的「關鍵客戶」提供了14A製程的早期版本PDK（製程設計套件）。

台積電是蘋果最大夥伴，蘋果也是台積最大客戶，但供應鏈分散策略一直是蘋果執行長庫克在執行的方向，業界關注，短期內蘋果對台積電仍持續依賴，但隨著白宮國家機器、輝達注資、若後續蘋果也加入協助英特爾，長期是否改變現有的供應鏈關係，有待觀察。

台積電創辦人張忠謀在最新個人自傳下冊曾多次提及他和英特爾的特殊關係與友人。對英特爾又要做晶圓代工，又對台積電增加訂單，與台積電既競爭又合作，他「祝英特爾好運，只希望不要把這好運出在台積頭上」道盡對台積電愛護，也勇於質疑對手的營運模式。

業界分析，張忠謀當初就強調純晶圓代工，不和客戶競爭，英特爾生產自有晶片，不僅和客戶競爭，晶圓代工廠良率、品質、和交期也受影響，張忠謀在自傳下冊也點評「他們（英特爾）的IDM積習難改」。