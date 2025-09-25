高通PC處理器亮相 史詩般升級

高通24日發表最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5之餘，也持續強攻PC領域，推出驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite等兩顆最新PC晶片，主打「Windows PC上最快、最強大、最高效的處理器」，終端產品預計明年上半年問世，要給用戶「史詩般的升級體驗」。

高通指出，驍龍X2 Elite Extreme專為超頂級PC打造，能處理代理式AI體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究等，也是史上第一款安謀（Arm）架構CPU時脈最高可達5GHz的產品。

由於採用第三代Oryon CPU，驍龍X2 Elite Extreme標榜在Windows PC上可提供最快且最具功耗效率的效能，在相同功耗下，CPU效能比競爭對手快75％，Adreno GPU架構則較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升2.3倍，且所配置的Hexagon NPU，更強調是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力，可在Copilot+ PC中實現AI協同體驗。

驍龍X2 Elite則瞄準可為頂級PC提供多工處理能力，在相同功耗下，效能比前一代提升31％，而所需的功耗則降低43％，同樣配置可達80 TOPS運算能力的NPU。

高通資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap認為，上述新品是史詩般的升級，尤其Extreme版本驍龍X2 Elite的性能更可謂是傳奇般地躍進。華碩消費產品副總裁Shawn Yen也在高峰會中透過影片，為高通此系列新品站台。

高通表示，搭載驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite的裝置，預計將於2026上半年上市。