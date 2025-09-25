高通PC處理器亮相 史詩般升級

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／夏威夷24日電

高通24日發表最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5之餘，也持續強攻PC領域，推出驍龍X2 Elite Extreme及驍龍X2 Elite等兩顆最新PC晶片，主打「Windows PC上最快、最強大、最高效的處理器」，終端產品預計明年上半年問世，要給用戶「史詩般的升級體驗」。

高通指出，驍龍X2 Elite Extreme專為超頂級PC打造，能處理代理式AI體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究等，也是史上第一款安謀（Arm）架構CPU時脈最高可達5GHz的產品。

由於採用第三代Oryon CPU，驍龍X2 Elite Extreme標榜在Windows PC上可提供最快且最具功耗效率的效能，在相同功耗下，CPU效能比競爭對手快75％，Adreno GPU架構則較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升2.3倍，且所配置的Hexagon NPU，更強調是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力，可在Copilot+ PC中實現AI協同體驗。

驍龍X2 Elite則瞄準可為頂級PC提供多工處理能力，在相同功耗下，效能比前一代提升31％，而所需的功耗則降低43％，同樣配置可達80 TOPS運算能力的NPU。

高通資深副總裁暨運算與遊戲部門總經理Kedar Kondap認為，上述新品是史詩般的升級，尤其Extreme版本驍龍X2 Elite的性能更可謂是傳奇般地躍進。華碩消費產品副總裁Shawn Yen也在高峰會中透過影片，為高通此系列新品站台。

高通表示，搭載驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite的裝置，預計將於2026上半年上市。

高通 CPU AI

相關新聞

英特爾傳尋求蘋果入股 聯電、智原等協力廠受惠

彭博引述知情人士報導，英特爾繼獲得軟銀、輝達等大咖投資之後，也與蘋果接觸，尋求蘋果入股，若成局，英特爾背後的「富爸爸」將...

高通新5G旗艦晶片台積助攻 已獲15家手機廠導入採用

高通24日宣布，推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5，主打效能大躍進，是「全球最快的行動系統單晶片（SoC...

台積用AI讓晶片更節能 新設計可將能源效率提升到十倍

外電報導，台積電在美國時間24日於美國矽谷舉辦開放創新平台生態系論壇，邀集各大夥伴參加。台積電在論壇中表示，運用具備AI...

英特爾再出招 傳找蘋果入股

知情人士透露，英特爾已接觸蘋果公司，尋求蘋果入股投資，消息帶動英特爾廿四日股價大漲百分之六，廿五日早盤續揚。不過，業界普...

長佳智能照護機器人 邁步

長佳智能與群聯電子合資成立的長聯科技，昨（25）日透過長佳智能舉行的法說會，首度發表醫院用生成式AI照護型機器人原型機。

蘋果M系列CPU是否轉單 聚焦

英特爾傳出積極拉攏台積電大客戶蘋果投資，雖然分析師普遍預期蘋果不會再回頭採用英特爾處理器，但法人提醒，若蘋果真的入股英特...

