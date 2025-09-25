高通新5G旗艦晶片台積助攻 已獲15家手機廠導入採用

高通24日宣布，推出最新5G旗艦晶片驍龍8 Elite Gen 5，主打效能大躍進，是「全球最快的行動系統單晶片（SoC）」，並強化AI功能，可實現真正個人化代理式AI助理。驍龍8 Elite Gen 5採台積電（2330）3奈米（N3P）製程打造，首波已獲15家手機廠導入採用，法人看好助攻高通拓展高階智慧手機市場之餘，也將帶旺台積電高階製程出貨。

高通是在24日的「2025年驍龍高峰會」第二天會議中，端出驍龍8 Elite Gen 5。高通總裁暨執行長艾蒙在去年的驍龍高峰會主題演講已預告，今年Oryon CPU會帶來更激勵人心的成果。高通今年正式上菜，強調最新驍龍8 Elite Gen 5配置的第三代Oryon CPU，是史上最快的行動CPU，採取2+6核心架構，配置兩顆時脈最高達4.6GHz的Prime核心，搭配六個效能核心，時脈最高為3.62GHz。

高通新品齊發

高通第三代Oryon CPU標榜效能提升20％，為同級最快，且驍龍8 Elite Gen 5也配置全新Adreno GPU架構，讓圖像密集型遊戲效能可提升23％，配置Hexagon NPU則提供達37％的效能提升。

高通旗下高通技術公司技術長Baaziz Achour表示，催生第三代Oryon CPU，從一開始就不只是設計另一款新的處理器，而是為AI功能量身訂作，可與Hexagon NPU攜手運作，協調機器學習並執行AI代理任務。

高通指出，驍龍8 Elite Gen 5將搭載於全球多家OEM與智慧手機品牌的旗艦裝置，包括三星、小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、努比亞、一加、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、Sony與中興等，相關裝置將於近日將陸續推出。三星MX業務總裁暨營運長Won-joon Choi也特地現身今年的驍龍高峰會為高通站台。

外界認為，驍龍8 Elite Gen 5獲得終端品牌高度青睞，首波共有15家大廠採用，比前一代的驍龍8 Elite首波獲14家採用情況更踴躍。接下來要觀察手機晶片雙雄高通與聯發科各自最新旗艦晶片到位之後，後續獲客戶採用與相關機種的出貨情形，牽動市占變化。

目前代理式AI功能已愈來愈成為市場發展趨勢，高通提到，驍龍8 Elite Gen 5可實現真正個人化的代理式AI助理，跨越不同應用程式，依據使用者需求執行量身訂製的操作，並可透過持續的裝置端學習與即時感知，以多模態AI模型深入理解使用者，提供主動式建議，且使用者資料始終保留在裝置端。

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，驍龍8 Elite Gen 5使個人化AI助理即時看你所見、聽你所聞，並與使用者同步思考，突破個人AI的界限。