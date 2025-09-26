英特爾傳尋求蘋果入股 聯電、智原等協力廠受惠

彭博引述知情人士報導，英特爾繼獲得軟銀、輝達等大咖投資之後，也與蘋果接觸，尋求蘋果入股，若成局，英特爾背後的「富爸爸」將再添一員，助益該公司重返榮耀。

相關消息帶動英特爾24日股價大漲6%，25日早盤再漲近6%。法人指出，英特爾若能藉由大咖們投資，加速業務復甦腳步，對聯電（2303）、智原、欣興等台灣協力廠都有正面助益。

英特爾傳找蘋果投資

蘋果與英特爾有長期且時有摩擦的合作歷史，英特爾過往是蘋果數據機晶片、Mac系列筆電處理器供應商，隨著蘋果大力發展自研晶片，與英特爾合作漸行漸遠。如今，蘋果的筆電全面導入由台積電代工的自家M系列晶片，不再搭載英特爾的處理器；此外，蘋果2019年收購英特爾大部分智慧手機數據機晶片業務。

彭博披露，英特爾與蘋果接觸尋求入股之際，雙方也討論如何加強合作，但目前談判仍處於初步階段，最終能否達成協議尚不確定。

英特爾執行長陳立武正積極尋求合作夥伴，推動公司轉型。近期英特爾已陸續獲得數筆重大投資：輝達上周宣布將注資50億美元，雙方計劃在個人電腦與資料中心晶片領域展開合作；軟銀集團上月也投入了20億美元。據了解，英特爾目前仍在與其他潛在夥伴洽談投資與合作可能。

若能爭取到蘋果入股，將被視為對英特爾轉型計畫的重要肯定。但業界普遍認為蘋果不太可能重新採用英特爾處理器；目前蘋果最先進晶片均由台積電代工。

英特爾傳出向蘋果公司尋求投資，分析師認為，這是繼8月美國政府入股和輝達投資後的最新利多消息，如果合作成真，將鞏固英特爾作為美國半導體製造關鍵供應商的地位。

D.A. Davidson科技研究主管盧利亞樂觀看待。他說：「英特爾的14A製程欠缺穩定客戶，前景不明。如今有輝達支持，若能加上蘋果，等於集結兩大晶片設計大戶的製造需求，為其美國生產計畫撐腰。」