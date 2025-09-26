長佳智能照護機器人 邁步

長佳智能與群聯電子（8299）合資成立的長聯科技，昨（25）日透過長佳智能舉行的法說會，首度發表醫院用生成式AI照護型機器人原型機。

長聯科技董事長李友錚表示，這款機器人預計10月起在中國醫藥大學附設醫院進行為期三個月的實地驗證POC，若是一切順利，明年第1季即可進入量產階段，正式推廣至國內各醫療院所。

李友錚表示，長聯科技開發照護型機器人的目的，是為了解決海內外各醫院長期缺工問題。

世界衛生組織（WHO）預估，2030年全球醫務人員缺口將達1,800萬人，其中護理人員佔900萬人。衛福部也預估至2030年，全台護理人力的缺口將在6至8萬人之間。

李友錚指出，護理人力不足讓現有從業人員負擔更加重，更多護理人員因不堪負荷而離職，此一惡性循環短期內似乎無解，但隨著生成式AI與DeepSeek的橫空出現，使得機器人的大腦獲得突破，已可分擔部分照護工作。

長聯科技開發國內第一台生成式AI照護型機器人，名為「愛寶」，李友錚表示，長聯科技發展的第一代機器人將提供四大服務：環境導覽、衛教諮詢、物品運送與遠端查房，公司預計初期量產200台，目前已和國內十家醫院洽談合作，明年首季正式量產後可開始供應，若推廣順利將在明年下半年量產第二批200台機器人。

依長聯科技規劃，「愛寶」機器人的商業模式將採年租的方式推廣，每年租金50至80萬元不等，公司開發成本分三年攤提，目標明年就要損益兩平，長聯科技也規劃明年下半年要登錄興櫃。