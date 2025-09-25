川普關稅大刀瞄準機器人？ 達明：評估在美建立生產基地

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
美國政府再度出手，商務部表示已對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。圖為達明的人形機器人產品。中央社
美國政府再度出手，商務部表示已對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。圖為達明的人形機器人產品。中央社

美國政府再度出手，商務部表示已對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查，對此，廣達（2382）集團旗下、全球前三大協作機器人廠達明（4585）25日回應，無論相關的政策變動，達明機器人始終以技術與價值取勝，此外，達明也正審慎評估在美國建立第二生產基地的可能性。

美國商務部24日表示，已經對機器人、工業機械、醫療用品、醫用耗材以及個人防護用具的進口展開新的國安調查。

商務部是在9月2日依據「232條款」，也就是1962年《貿易擴張法》第232條，對上述進口品項展開調查，而且先前未公開揭露消息。這項調查可能成為對大範圍醫療及工業產品課徵更高關稅的依據，涵蓋的進口品項包括口罩、針筒、輸液幫浦，機器人與工業機械，後者包含像是可程式化電腦控制的機械系統、工業沖壓機與沖床等。

對此，達明25日回應，無論相關的政策變動，達明機器人始終以技術與價值取勝，專注於AI×視覺×協作機器人的核心技術，特別是在AI視覺軟體方面，能為機器人硬體之外，帶來更高附加價值與可靠度的解決方案。

達明表示，同時我們也正審慎評估在美國建立第二生產基地的可能性，以更貼近在地需求，深化合作。

達明過去美國市場營收比重約達4-5%。但在美國製造趨勢下，達明董事長何世池看好未來成長性大。

在川普大力要求廠商「美國製造」下，包含晶圓代工龍頭台積電（2330）加碼美國投資，廣達、鴻海（2317）、緯創（3231）等國內大型電子代工廠亦強化美國布局，在當地組裝AI伺服器，達明看好該趨勢，有利公司北美業務成長。

何世池先前表示，這波美國製造趨勢長期而言有利達明發展，主要是因美國人工成本較高，對自動化需求會更大，且達明機械手臂在AI伺服器組裝、半導體領域都已有實際應用及出貨。

此外，達明將於26日轉上市，承銷價為238元；達明為全球前三大協作機器人廠商，母公司為廣明（6188），達明為廣達孫公司，達明在全球銷售1.8萬支機械手臂。其中有2千台應用在廣達集團工廠。

