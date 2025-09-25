長聯科技生成式AI照護機器人亮相 期盼明年第1季量產

醫療人工智慧軟體大廠長佳智能與記憶體大廠群聯電子合資成立的長聯科技，於今天長佳智能法說會發表首款生成式AI照護型機器人原型機，預計今年10月起在中國醫藥大學附設醫院進行為期3個月的實地驗證，希望明年第1季進入量產階段。

長佳智能今天透過新聞稿指出，根據衛福部預估，至2030年全台護理人力缺口將在6至8萬人之間，護理人力不足，現有從業人員的負擔更形加重，造成護理人員不堪負荷而離職，護理人力更為不足；傳統機器人受限於科技能力，大多只能從事低階、單一性質的工作，用在醫療照護上效能過低無法普及。

長佳智能表示，人形機器人則因系統穩定度與成熟度，仍未達醫院可接受的標準，但生成式AI讓輪型機器人的大腦獲得突破，已可分擔部分照護工作。

長聯科技董事長李友錚表示，長聯科技今天發表國內第一台生成式AI照護型機器人，為運用長聯科技大算力的伺服器，針對個別醫院的需求進行模型訓練，以各醫院自己專用AI伺服器管理醫院內的所有機器人，並執行AI推論，機器人內建的電腦則是負責文字語音互轉與機器人的行動控制。而醫院現有的HIS（醫院資訊）系統，則負責提供病患基本資料給大語言模型，也讓機器人回應更精準。

李友錚強調，此機器人是未來醫院內許多AI應用的載體，第一代將提供4大服務，包括環境導覽、衛教諮詢、物品運送與遠端查房，第二代則將再加入非接觸式生理資訊量測與環境監控，並申請成為醫療器材。

據長聯科技內部評估，機器人對分擔護理師的負荷而言，第一代表現可達30%，第二代更能提高至50%。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯電子、中國醫藥大學附設醫院、長佳智能與長聯科技共同合作開發的機器人，透過群聯產品進行AI邊緣運算，希望減輕醫院導入機器人的預算，讓進入智慧醫院的障礙大幅降低。