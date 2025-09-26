宏碁泛美總部遷址加州 鄰近輝達辦公室

宏碁（2353）昨（25）日宣布，旗下泛美區營運總部遷址加州聖塔克拉拉，新總部鄰近AI巨頭輝達辦公室。

宏碁董事長陳俊聖表示，該新區域總部將作為美洲樞紐，加速推動當地市場的業務，並持續深化與當地夥伴的合作。

宏碁原區域總部於鄰近的聖荷西營運近40年後，2024年購入總面積約1,290坪的現代化辦公大樓作為新區域總部，現已遷入並全面啟用。

宏碁表示，新區域總部啟用後，當地團隊將持續負責涵蓋北美與南美市場銷售、行銷、營運、產品管理以及行政等各項業務職能。

美國市場目前占宏碁全球營收約兩成，其中，宏碁在美國本土已有合作夥伴生產桌機，主要供應電競DIY需求，已出貨數季；筆電方面，則主要從泰國及越南出貨。