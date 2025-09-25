搶進面板技術！凌巨董事會通過購買彩色濾光片設備與無形資產授權案

面板驅動IC暨面板廠凌巨（8105）25日公告，董事會通過向日本凸版印刷（TOPPAN Inc.）購買彩色濾光片設備與無形資產授權案。

凌巨指出，由於日本凸版印刷擬關閉彩色濾光片產線，有意將相關機器設備與無形資產轉讓或授權予凌巨。為此，凌巨董事會已同意授權總經理，在完成各項評估並符合法規及公司權益的前提下，代表公司與凸版印刷簽署相關買賣、授權及股權轉讓合約。

凌巨表示，此一交易後續若有其他相關合約待文件完備並符合法規規範，也將再提請董事會討論決議。