傳英特爾尋求蘋果投資 童子賢：核心競爭力需好好調整

外媒報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）已與蘋果（Apple）接洽尋求投資，以重振晶片業務。代工廠和碩董事長童子賢今天表示，投資只是潤滑彼此關係的過程，當然有助於戰略布局，但不是唯一的關鍵因素，「恐怕自己的核心競爭力好好調整，其實才是戰略因素。」

被問及美國大幅調漲H-1B簽證申請費用，童子賢說，美國在振興製造業與移民政策之間存在矛盾，對於振興製造業會更困難，提高H-1B簽證費用對印度留住人才的效益可能比台灣更顯著。

彭博（Bloomberg News）24日引述消息人士報導，英特爾與蘋果已討論如何加強合作，目前協商處於早期階段，未必會達成協議，英特爾還接觸其他公司，尋求潛在的投資與合作。

童子賢下午出席2025國鼎人才高峰論壇接受媒體採訪指出，回顧過去歷史，當英特爾早期規模還很小的時候，IBM曾是英特爾大股東之一，因為當時還沒有微處理機的概念，是英特爾發明。直到IBM的半導體發展起來，就陸續出脫英特爾股份。

他接著說，英特爾、三星和台積電都曾投資荷蘭公司艾司摩爾（ASML），想要掌握先進的曝光機，不過投資只是潤滑彼此關係的一個過程，並不代表投資就真的掌握曝光機的最先進技術。多年後證明，台積電雖然不是當初艾司摩爾最重要的投資者，但艾司摩爾與台積電的關係還是最好的。

被問及美國川普政府大幅調漲H-1B簽證申請費用至10萬美元（約新台幣304萬元），是否有助於台灣留住人才，童子賢認為，這項政策對印度人才流動影響可能更大，更有助於印度留住本國人才。

童子賢直言，美國若要快速復甦製造業，最快的方式是策略性引進外籍白領與藍領勞工。然而，美國總統川普為了討好特定選民，同時採取對移民和外來工作者相當激烈的限制策略，這種矛盾政策將阻礙美國振興製造業的目標。

談到花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀災，出身花蓮的童子賢表示，從政府到民間，應該集中全力支援災區，「不要有太多其他的紛擾」，他並透露自己昨晚幾乎沒睡，都在聯繫家鄉朋友和努力參與救災的人士。

童子賢今年7月稱花蓮縣府恐嚇擋震災援助，遭國民黨立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚提告加重誹謗。今天媒體追問是否會捐款到花蓮縣府開設的賑災專戶，童子賢僅苦笑表示，「不要這樣，這樣的話很尷尬耶」。