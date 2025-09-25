WeMo攜台灣大、LINE GO、iPASS MONEY、iRent共建全台共享移動網絡

共享電動機車龍頭WeMo Sooter（威摩科技）25日宣布，與台灣大哥大（3045）、LINE GO、一卡通iPASS MONEY、iRent展開深度策略合作，攜手打造涵蓋多元場景與生活場景的智慧交通生態圈，透過夥伴深度串接，用戶僅需透過單一WeMo帳號，即可在不同平台間無縫接軌共享機車、多元運具及支付服務，為使用者提供更順暢、更智慧的城市交通體驗。

WeMo表示，使用模式包括LINE GO用戶將能在平台上自由選擇多元的移動方案。包括透過「LINE GO 租車」結合「WeMo 共享機車」做跨縣市旅遊後的短程移動，或是作為計程車叫車尖峰時刻的第二選項；或使用「LINE GO TAXI」服務，解決騎乘共享機車赴約飲酒後的回程需求。

WeMo持續深化「廣、多、香」核心策略，致力提供全方位的城市移動解決方案。「廣」代表著遍及全台的深度網絡覆蓋，打破地域限制；「多」以萬台規模的龐大車隊，讓使用者隨時隨地都能輕鬆取車，滿足日常高頻次的移動需求；而「香」則聚焦於以使用者體驗為核心，提供最優質、最直覺的騎乘感受。

透過合作，WeMo將服務版圖拓展至全台五都及離島，並於高鐵、火車、客運站等主要交通樞紐及在地旅遊夥伴設立超過35個同站租還站點，讓用戶輕鬆完成跨運具轉乘。