資策會共創生活實驗室展AI應用 助攻失智早期快篩

中央社／ 台北25日電

資策會今天舉行Living Lab+Open Day活動，展現AI在樂齡照護、運動健身與日常生活的應用。現場集結20家廠商、逾30項展品，其中，展示AI結合看圖說故事語音技術，進行認知快篩，有助及早發現失智症。

資策會指出，資策會生活實驗室（Living Lab）於2008年成立，逐步成為以使用者為核心的創新實證基地，2023年Living Lab升級Living Lab+（共創生活實驗室）。

資策會董事長黃仲銘表示，Living Lab+Open Day已連續3年舉辦，至今攜手新創與企業共同進行產品測試、實證與共創新體驗超過百項，今年以生態系共創為目標，象徵台灣AI技術不再停留在單點研發，而是透過跨域合作，帶動產業價值供應鏈整合。

資策會數位轉型研究院長林玉凡認為，AI（Artificial Intelligence，人工智慧）應改名為IA（Intelligent Assistant，聰明助理），科技不是要取代人類所能做的一切，而是用來輔助人類的生活更好。

資策會表示，要讓AI技術真正走入大眾生活，這次展覽聚焦在樂齡照護、運動健身與日常生活等3大應用，呈現AI技術多元潛力。

在樂齡照護方面，資策會介紹「愛腦快篩」認知評估與訓練平台，運用看圖說故事語音技術結合AI，進行認知快篩，無需侵入式檢查。使用者說出30秒故事，1分鐘內生成腦健康報告，評估輕度認知障礙（MCI）與失智症程度，協助使用者及早發現並治療。

此外，現在也展出糖尿病AI醫生，解答病友各種疑難雜症；NIR+健康快篩，可迅速睡眠狀況、壓力指數等健康報告。

在日常生活應用方面，包含3D虛擬手語技術、魔法沙龍、AI換臉、智慧遞送機器人；在運動體驗方面，展出數位射箭系統、運動地墊套圈圈、高爾夫體適能量測與居家訓練系統。

