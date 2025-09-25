來毅數位2025零信任高峰會 產官學齊聚擘劃資安新紀元

網路身分認證安全領導廠商—來毅數位科技（7834）日前盛大舉辦「零信任打造企業資安韌性新未來」Keypasco高峰會（2025 Keypasco Summit），吸引超過180位企業CEO、資安決策者及公部門代表共襄盛舉，展現業界對零信任架構的高度重視與共識。

今年年會匯聚產官學界頂尖專家與企業領袖，深入探討零信任如何從IT部門的技術挑戰，轉化為推動企業數位轉型與永續發展的核心動能。隨著全球數位浪潮加速席捲，企業在享受新科技所帶來的效率與成長之際，也面臨前所未有的資安風險。來毅數位以零信任架構為基礎，協助國內外客戶打造一套「由內而外」的資安防線，強化企業韌性，迎戰數位時代的挑戰。

來毅數位2025 Keypasco「零信任高峰會」由數位發展部資通安全署署長蔡福隆開場致詞，凸顯政府對資安治理的高度重視與決心。來毅數位董事長林政毅致詞時也點出，導入零信任已是企業的當務之急。林政毅強調，零信任已成為全球的趨勢與國際標準。在台灣，數位發展部、金管會都已將零信任列為核心推動方向。

來毅數位總經理林欣怡則從公司發展和市場策略角度指出，Keypasco不斷創新，致力於為不同產業場景的安全需求，打造最佳解決方案

來毅數位資安長蔡一郎在首場演講「從邊界防禦到零信任思維：全球資安趨勢下的企業韌性關鍵」中提到，隨著工作型態與IT環境的變化，單靠防火牆已無法抵禦無所不在的資安威脅。

他強調，零信任不單純是一種技術，更是一種思維模式，旨在確保無論使用者或設備身在何處，都必須經過嚴格的驗證。來毅數位技術長張嘉顯從技術層面分享，零信任架構如何能幫助企業解鎖數位轉型潛力。他指出，零信任並非一蹴可幾，而是需要透過循序漸進的策略來實現，從身分認證、設備管理到存取控制，每一步都至關重要。