花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署:民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬!7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

宜鼎攜手國際生態系夥伴 下月中旬發表集團全新Edge AI戰略

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宜鼎將攜手國際生態系夥伴，於下月中發表集團全新Edge AI戰略。圖／本報資料照片
隨著輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）及英特爾（Intel）等國際大廠推動 AI 架構持續革新，生成式AI (LLM、VLM等) 不再僅依託於雲端資料中心。如今，因應更高效的運算架構與低功耗設計的出現，這些AI應用得以順利下沉至邊緣端，讓產業第一線場域也能乘載高強度的AI運算。至此，邊緣AI加速崛起，成為推動產業轉型、企業智慧化的關鍵力量。

宜鼎集團計畫下月中旬攜手國際生態系夥伴，發表集團全新Edge AI戰略，闡述宜鼎在此方針下發展出的獨特市場定位。並透過高彈性、橫跨異質平台的整合服務，如同搭建橋樑般，成為客戶端在構築邊緣 AI應用時的關鍵「基石」(Keystone)，扮演在AI落地前承先啟後、加速協作的重要核心，銜接全球AI運算巨擘及垂直場域專家，共同引導AI 應用跨產業落地。

活動由宜鼎集團董事長簡川勝、安提國際總經理羅智榮領銜，並邀請Intel、Qualcomm、廣運機械、鼎新數智、Axelera AI 等重要生態系夥伴，共同宣示「產業 AI 化、企業 Edge 化」的願景，展現宜鼎積極整合跨國產業鏈、共築邊緣AI生態系的堅實能量。

現場也將展出宜鼎集團子公司作為NVIDIA Elite Partner，在深度技術銜接下整合NVIDIA Jetson Thor，在邊緣端實現可支援人形機器人、LLM/VLM應用的產品化開發成果。並將由垂直市場切入，實體呈現Industry AI (產業型AI)、Enterprise AI (企業型AI) 兩大重點領域的落地應用。並分享包括球場安防辨識、企業智慧助理、機器人廠房巡檢等實務案例。

宜鼎集團並將把這項記者會定調為「AI BEYOND THE EDGE 邊緣跨域‧智慧革新」，並攜手全球重要生態系夥伴，推動產業邁向智慧革新。

AI 生態 NVIDIA

