富采與X-Celeprint合作 推動矽光子巨量轉移技術商業化

光電半導體廠富采（3714）與歐洲微轉印（Micro-Transfer Printing, MTP）技術先驅 X-Celeprint Ltd（X-Celeprint），25日宣布將攜手加速巨量轉移技術於矽光子（Silicon Photonics）應用上的落地與商業化。

富采指出，公司擁有光電應用的量產經驗以及Micro LED等微型元件高掌握度，而 X-Celeprint 在巨量轉移技術與相關專利布局處於全球領導地位，此次雙方攜手合作，將有效推動高效率、可量產且具備產業擴展性的矽光子解決方案，加速相關應用的市場布局。

富采光電董事長范進雍表示：「富采積極發展AI光通訊領域，涵蓋Micro LED、VCSEL、CW-DFB LD等多種光源的解決方案，此次合作將結合富采在高階光電製造的技術能力，以及X-Celeprint獨步全球的先進微轉印技術，我們深信透過本次合作將能在矽光子技術的生態圈中扮演關鍵影響力，雙方藉由異質整合技術，將共同推動新一代光子元件在效率與創新上實現突破性進展。」

X-Celeprint執行長Peter Smyth補充：「我們打造了新的合作模式，針對希望導入 MTP 技術並實現量產化的企業提供一項新的選擇方案。透過先進的異質整合策略，這將加速矽光子在多重產業中的普及化。」

未來，X-Celeprint將與富采使用其巨量轉移中的微轉印技術，並尋求潛在商業機會；富采則採用X-Celeprint的技術進行製造。雙方亦將策略性地與第三方企業展開合作，共同擴展矽光子技術的商業化。

富采指出，巨量轉移技術過去多應用於Micro LED顯示領域，已具一定成熟度。隨著AI與高速運算時代來臨，資料中心與先進運算系統對高速傳輸的需求大幅提升，帶動光通訊產業對異質整合與高密度封裝的迫切需求。相較傳統製程，巨量轉移具備更高精度與效率，以迎接產業升級挑戰。

富采前瞻研發中心副總經理黃兆年表示：「此次導入的微轉印技術可將轉移速度提升至傳統技術的30倍以上，轉移精度亦縮小為傳統技術之15%，為CPO（Co-Packaged Optics）中半導體與光電元件的整合帶來重大突破。」

富采強調，未來將持續深化技術合作與市場拓展，打造具競爭力的光電整合解決方案，與生態圈合作夥伴共同發展矽光子技術。