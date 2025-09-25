日月光投控發包高雄K18B新廠 40億元擴充先進封裝

封測龍頭日月光投控（3711）25日宣布，子公司日月光半導體董事會通過，將高雄K18B新廠房工程發包予關係人福華工程，未稅總金額40.08億元，因應先進封裝產能擴充。

日月光表示，K18B基地為今年上半年透過簡易合併取得的塑美貝科技原廠房用地，將拆除重建，規劃為地下2層、地上8層，總樓地板面積約18,341.93坪，支援高雄廠後續營運成長。

本案依採購作業規範，自四家具施工能量廠商評選，依專業能力、營建經驗、工期、品質與配合度等指標決定由福華工程得標。發包金額係由建築師提出預算與需求、福華報價，並委託天合不動產估價師聯合事務所評估合理性後議定，已通過日月光半導體董事會，並依公司取得或處分資產程序辦理。