助攻縣市政府無人化管理 凱擘推智慧活動中心

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

AI快速發展，推動AIoT（人工智慧物聯網）在智慧家電、穿戴裝置和交通等各領域都被廣泛使用，凱擘大寬頻宣布，將AIoT擴大至智慧活動中福物，透過單一管理平台，整合預約管理、智慧門禁、電力控制及監控廣播等四大系統，降低活動中心管理成本，幫助各縣市政府逐步推動無人化管理，朝向智慧城市發展邁進。

凱擘大寬頻觀察，各縣市區公所活動中心經常舉辦節慶聚會或是銀髮學習課程，使用頻繁連帶增加管理人力成本，尤其場地租借流程繁瑣，單靠公文往返費時費工。

看準活動中心租借使用需求，凱擘大寬頻表示，推出智慧活動中心服務，從預約使用到歸還，只要單一平台就能完成。管理者利用線上平台查詢與預約場地，系統會自動審核與排程，大幅減少人工審核時間，同時透過email或是Line通知預約成功訊息，發送QRcode門禁權限，不需要管理人員到場，使用者就能進出場地，在預約使用時段內，如果要開啟空調和燈光會由電源控制器自動送電，結束後自行斷電，減少能源浪費，管理者也能遠端即時監看活動中心狀況，並可透過廣播系統進行遠端溝通或緊急廣播，確保場地安全。

凱擘大寬頻強調，無人化管理服務詢問度高，不只活動中心，像是運動公園籃球場、演講廳、共享辦公室、舞蹈教室等都陸續申裝使用，減少管理人力需求，每個月也只要2,738元，相較市面上類似的服務內容有更高的CP值，而且合約期間還能享有免費維修服務，合約期滿設備也歸用戶所有，不必擔心設備轉換落差。

除了網路技術升級，凱擘大寬頻指出，推出多項優惠好康，光纖上網150M含以上用戶，每月只要加價49元，就能同步升級Mesh Wi-Fi 6，安裝使用方便，免破壞裝潢、免拉線，設備自動切換至最佳訊號，無線上網順暢零死角。

另外為民眾影音娛樂體驗，凱擘大寬頻與台灣大哥大合作，推出影音多享組，新申辦寬頻或續約指定寬頻方案且是台灣大哥大行動用戶，訂購「台灣大哥大影音多享組」，最低每月500元，一次享有Netflix、HBO Max、MyVideo三種服務，包括Netflix生存遊戲《今際之國的闖關者》第3季或HBO Max完整哈利波特電影系列，以及MyVideo上映多部第60屆金鐘獎入圍作品等都可隨時收看。

凱擘 台灣大哥大

