廣達擴大美國製造、再砸13億元租加州廠房 強化海外產能
廣達（2382）衝刺美國布局，再砸13億元租加州廠房。繼五、六月陸續購置廠房及七月底改良設備後，廣達25日再度公告，旗下子公司Quanta Manufacturing Nashville,LLC在美國加州承租廠房使用權資產，租期10年，總面積達約502.8萬坪。
公告指出，該廠房月租金約38萬美元，合約總金額4,560.2萬美元，折合新台幣約13.36億元（以匯率 29.3 計算）。依照IFRS16規範，將認列使用權資產約3,683.4萬美元，折合新台幣約10.79億元。
廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前表示，廣達過去兩、三年，每年都投入大筆資金擴廠，產能最具彈性也最成熟，並自信表示「未來兩年內，都能夠追得上客戶訂單成長的速度」。
