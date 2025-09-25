快訊

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

廣達擴大美國製造、再砸13億元租加州廠房 強化海外產能

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影
廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令。記者蕭君暉／攝影

廣達（2382）衝刺美國布局，再砸13億元租加州廠房。繼五、六月陸續購置廠房及七月底改良設備後，廣達25日再度公告，旗下子公司Quanta Manufacturing Nashville,LLC在美國加州承租廠房使用權資產，租期10年，總面積達約502.8萬坪。

公告指出，該廠房月租金約38萬美元，合約總金額4,560.2萬美元，折合新台幣約13.36億元（以匯率 29.3 計算）。依照IFRS16規範，將認列使用權資產約3,683.4萬美元，折合新台幣約10.79億元。

廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令日前表示，廣達過去兩、三年，每年都投入大筆資金擴廠，產能最具彈性也最成熟，並自信表示「未來兩年內，都能夠追得上客戶訂單成長的速度」。

廣達 新台幣

延伸閱讀

招聘、裁員不得只信AI 加州通過「拒絕機器人老闆」法案

同珠寶店2年內被搶第2次！加州20多人強盜團洗劫3千萬元珠寶 已逮捕7嫌

川普聯合國演說批氣候變遷是騙局 加州州長紐森：那是什麼鬼？

廣達睽違10個月將重返300元榮耀？鉅額交易現蹤

相關新聞

媒體言論自由面臨挑戰 項國寧呼籲三項提醒

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，在總主題論壇之中，聯合報執行董事項國寧提及，當今智慧型手機普及，社群媒體製造...

廣達擴大美國製造、再砸13億元租加州廠房 強化海外產能

廣達（2382）衝刺美國布局，再砸13億元租加州廠房。繼五、六月陸續購置廠房及七月底改良設備後，廣達25日再度公...

受QLC產品熱度外溢效應驅動 NAND Flash第4季價格上漲5-10%

根據TrendForce觀察，由於消費市場需求提前在上半年被透支，下半年旺季未能如預期發揮效應，市場原本普遍預估4Q25...

友達耘康攜手中醫師公會 展出智慧中醫數位化檢測

隨著超高齡化社會來臨，長照、慢性疾病管理與養生保健市場的需求持續攀升，中醫在體質調理與健康促進方面的獨特價值亦逐漸受到全...

台積電運用AI驅動的設計軟體 助晶片減少耗能

驅動人工智慧（AI）算力的晶片通常要消耗掉很多電力，台積電（2330）周三（24日）在美國矽谷一場會議上表示，公司運用擁...

台積電亞利桑那人事異動 執行長王英郎10月交棒莊瑞萍

台積電（2330）25日公告，公司代重要子公司TSMC Arizona Corporation公告其執行長與董事異動，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。