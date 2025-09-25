受QLC產品熱度外溢效應驅動 NAND Flash第4季價格上漲5-10%

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
在北美AI及通用型伺服器需求持續成長的背景下，明年供給緊俏的格局日益明顯，帶動第4季價格上揚，示意圖。路透
在北美AI及通用型伺服器需求持續成長的背景下，明年供給緊俏的格局日益明顯，帶動第4季價格上揚，示意圖。路透

根據TrendForce觀察，由於消費市場需求提前在上半年被透支，下半年旺季未能如預期發揮效應，市場原本普遍預估4Q25價格將進入盤整。然而，HDD供給短缺與過長交期，使CSP廠商將儲存需求快速轉向QLC enterprise SSD，短期內急單大量湧入，造成市場明顯波動。同時，SanDisk率先宣布調漲10%，Micron也因價格與產能配置考量暫停報價，使得供應端氛圍由保守轉為積極。在此外溢效應帶動下，預估NAND Flash第4季各類產品合約價將全面上漲，平均漲幅5-10%。

TrendForce指出，從供給面來看，NAND Flash受惠於上半年減產與優先去化庫存，市場供需平衡明顯改善，原廠庫存與價格壓力同步緩解。除幾家大廠規劃於明年啟動新廠投產外，其餘廠商資本支出多集中於先進製程升級，以優化單位成本結構，並將產能聚焦於高毛利產品，減少價格競爭以提升利潤，形成價格支撐。

產品面上，QLC因具成本優勢而廣泛應用於SSD，特別是生成式AI對海量資料儲存需求推升，使各大原廠更加著重於QLC產能布局。

就需求面來看，NAND Flash下半年受消費力道走弱、OEM採購趨緩，通路端亦存在大量成機庫存待去化影響。不過，由於server OEM及CSP業者上半年積極清理庫存，加上輝達（NVIDIA）新一代Blackwell晶片於2H25進入放量出貨階段，疊加HDD供給吃緊，帶動enterprise SSD需求大幅攀升。彼消此長下，NAND Flash整體需求仍維持正向發展。

Client SSD原廠透過1H25減產及供貨策略調整，其庫存水位已大幅下降，市場供需趨於平衡。此外，高性價比的大容量QLC產品持續供不應求，亦進一步支撐需求。

SSD供應商為因應客戶對120TB以上產品的需求激增，正重新評估2026年的訂單規模，並策略性地調高QLC Flash的產出比重，以迎合市場結構的轉變。從當前市況來看，供應商的庫存水位已降至健康標準以下。在北美AI及通用型伺服器需求持續成長的背景下，明年供給緊俏的格局日益明顯，帶動第4季價格上揚。

在NAND Flash供應鏈以獲利為導向的情況下，對比利潤較高的SSD產品，eMMC/UFS不僅需求乏力，國際大廠於中國市場更須面對YMTC及眾多模組廠的激烈競爭，使中系智慧型手機品牌商在議價時具備更大籌碼。加上模組廠庫存水位偏高，不排除透過價格競爭爭取訂單，進一步壓縮價格上行空間。但在原廠亟欲獲利彌補虧損壓力下，預期原廠將拉升第4季價格。

NAND Flash Wafer原廠在製程轉換過程中，因產線調整出現短暫空窗期，造成產出位元下降；其次，為彌補前幾季虧損，原廠積極優化資源配置，將產能優先投入自身高毛利產品線，進一步壓縮對模組廠的wafer供應。在預期企業AI投資動能持續不減下，原廠供給仍將維持緊俏，同樣造成第4季價格上揚。

