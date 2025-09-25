快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

友達耘康攜手中醫師公會 展出智慧中醫數位化檢測

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達耘康積極推動中醫數位化，以創新技術與研發能量串連各界專家，共同建構智慧中醫生態圈；圖為友達耘康廖世宏董事長（左）與台北市中醫師公會陳文戎理事長（右）。友達／提供
友達耘康積極推動中醫數位化，以創新技術與研發能量串連各界專家，共同建構智慧中醫生態圈；圖為友達耘康廖世宏董事長（左）與台北市中醫師公會陳文戎理事長（右）。友達／提供

隨著超高齡化社會來臨，長照、慢性疾病管理與養生保健市場的需求持續攀升，中醫在體質調理與健康促進方面的獨特價值亦逐漸受到全球重視。友達（2409）光電子公司友達耘康致力促進傳統醫學數位化，與台北市中醫師公會於「2025台北國際照顧博覽會」攜手合作，鎖定銀髮族群提供中醫數位化檢測體驗，藉由數位化、數據化、視覺化的檢測結果，搭配現場中醫師的專業諮詢，讓參訪者零距離體驗現代智慧中醫的創新應用及提供的服務便利性。

中醫師公會這次以「中醫˙千年智慧，現代守護」為主題，於展出現場模擬現代化中醫診所就診流程，讓現場民眾真實體驗中醫數位化檢測所帶來的便利性。友達耘康便將中醫數位化檢測系統導入舌診與脈診上，可透過AI技術運用，進行即時舌象特徵辨識與標記，及透過演算法來輔助醫師讀取脈波波形特徵，並同時提供視覺化健康報告，讓現場中醫師可依此提供諮詢，相關檢測紀錄亦可即時存取於資料平台，不僅讓就診者藉此更直覺地了解個人健康及體質狀態，也協助提升中醫臨床檢測的標準化與一致性。

友達耘康董事長廖世宏表示：「友達耘康自成立以來，積極推動中醫數位化，透過提供創新技術與研發能量，與官、產、學各界中醫專家廣泛合作，共同建構智慧中醫生態圈，期待此次與台北市中醫師公會的攜手合作，讓傳統醫學藉由更精準、高效、安全的解決方案，持續發揚光大。」

台北市中醫師公會陳文戎理事長表示：「中醫藉由數位化檢測所提供的即時數據與影像，不僅將中醫見微知著、未病先防的核心精神具體化，更能拉近中醫與民眾與患者之間的距離。」

友達耘康的「中醫數位化檢測解決方案」為目前台灣唯一將傳統中醫「望、問、切」三診檢測整合於同一數位化系統，透過將檢測結果數據化、視覺化，解決過去傳統醫學缺乏標準化檢測流程與信效度結果之問題，至今已獲多家研究機構及學術單位採用，應用於包含：老齡人口舌脈象研究分析、代謝症候群的中醫指標研究…等研究計畫；同時，助力教學醫院導入中醫數位化檢測教學，透過現代科技承襲並發揚中醫治未病之精神；相關技術與應用亦獲得第二十一屆國家新創獎肯定。

中醫不僅是中華文化的瑰寶，更蘊含健康管理與預防醫學等重要價值。友達耘康將持續深化智慧醫療與數位健康之布局，推動更多方案的落地和驗證，推動中醫數位化走向國際舞台，為全球高齡健康照護帶來更多創新與價值。

友達耘康與台北市中醫師公會於「2025台北國際照顧博覽會」攜手合作，提供參訪民眾中醫數位化檢測體驗與健康諮詢。友達／提供
友達耘康與台北市中醫師公會於「2025台北國際照顧博覽會」攜手合作，提供參訪民眾中醫數位化檢測體驗與健康諮詢。友達／提供

中醫 友達 長照 高齡化 AI

延伸閱讀

外資喊面板報價觸底 雙虎友達、群創勁揚大漲 量價齊揚

115年健保總額協商共識5.5% 醫盼補慢病防治資源

秋分該吃什麼？ 中醫提醒多吃「白色食物」補益肺氣、緩解秋燥傷肺

張嘴有喀喀聲常耳鳴、肩頸僵硬醫藥無效？中醫針灸治好

相關新聞

媒體言論自由面臨挑戰 項國寧呼籲三項提醒

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，在總主題論壇之中，聯合報執行董事項國寧提及，當今智慧型手機普及，社群媒體製造...

研華、北科大共建聯合研發與育才中心 推動AI與邊緣運算研發應用

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）25日宣布與國立臺北科技大學簽訂為期三年的產學合作計畫，成立「研華...

廣達擴大美國製造、再砸13億元租加州廠房 強化海外產能

廣達（2382）衝刺美國布局，再砸13億元租加州廠房。繼五、六月陸續購置廠房及七月底改良設備後，廣達25日再度公...

受QLC產品熱度外溢效應驅動 NAND Flash第4季價格上漲5-10%

根據TrendForce觀察，由於消費市場需求提前在上半年被透支，下半年旺季未能如預期發揮效應，市場原本普遍預估4Q25...

友達耘康攜手中醫師公會 展出智慧中醫數位化檢測

隨著超高齡化社會來臨，長照、慢性疾病管理與養生保健市場的需求持續攀升，中醫在體質調理與健康促進方面的獨特價值亦逐漸受到全...

台積電運用AI驅動的設計軟體 助晶片減少耗能

驅動人工智慧（AI）算力的晶片通常要消耗掉很多電力，台積電（2330）周三（24日）在美國矽谷一場會議上表示，公司運用擁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。