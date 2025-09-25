友達耘康攜手中醫師公會 展出智慧中醫數位化檢測

隨著超高齡化社會來臨，長照、慢性疾病管理與養生保健市場的需求持續攀升，中醫在體質調理與健康促進方面的獨特價值亦逐漸受到全球重視。友達（2409）光電子公司友達耘康致力促進傳統醫學數位化，與台北市中醫師公會於「2025台北國際照顧博覽會」攜手合作，鎖定銀髮族群提供中醫數位化檢測體驗，藉由數位化、數據化、視覺化的檢測結果，搭配現場中醫師的專業諮詢，讓參訪者零距離體驗現代智慧中醫的創新應用及提供的服務便利性。

中醫師公會這次以「中醫˙千年智慧，現代守護」為主題，於展出現場模擬現代化中醫診所就診流程，讓現場民眾真實體驗中醫數位化檢測所帶來的便利性。友達耘康便將中醫數位化檢測系統導入舌診與脈診上，可透過AI技術運用，進行即時舌象特徵辨識與標記，及透過演算法來輔助醫師讀取脈波波形特徵，並同時提供視覺化健康報告，讓現場中醫師可依此提供諮詢，相關檢測紀錄亦可即時存取於資料平台，不僅讓就診者藉此更直覺地了解個人健康及體質狀態，也協助提升中醫臨床檢測的標準化與一致性。

友達耘康董事長廖世宏表示：「友達耘康自成立以來，積極推動中醫數位化，透過提供創新技術與研發能量，與官、產、學各界中醫專家廣泛合作，共同建構智慧中醫生態圈，期待此次與台北市中醫師公會的攜手合作，讓傳統醫學藉由更精準、高效、安全的解決方案，持續發揚光大。」

台北市中醫師公會陳文戎理事長表示：「中醫藉由數位化檢測所提供的即時數據與影像，不僅將中醫見微知著、未病先防的核心精神具體化，更能拉近中醫與民眾與患者之間的距離。」

友達耘康的「中醫數位化檢測解決方案」為目前台灣唯一將傳統中醫「望、問、切」三診檢測整合於同一數位化系統，透過將檢測結果數據化、視覺化，解決過去傳統醫學缺乏標準化檢測流程與信效度結果之問題，至今已獲多家研究機構及學術單位採用，應用於包含：老齡人口舌脈象研究分析、代謝症候群的中醫指標研究…等研究計畫；同時，助力教學醫院導入中醫數位化檢測教學，透過現代科技承襲並發揚中醫治未病之精神；相關技術與應用亦獲得第二十一屆國家新創獎肯定。