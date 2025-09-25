神盾攜手格羅方德 推出新世代智慧感測技術

神盾（6462）與格羅方德，於本周共同宣布，於 GF 55 奈米製程平台導入全新的飛時測距（direct Time-of-Flight, dToF）感測解決方案，鎖定智慧型手機、物聯網（IoT）與車用等新興市場，提供更先進的智慧感測能力。

GF首款前照式（FSI）SPAD元件具備業界領先的暗計數率（DCR）及近紅外光子偵測率（NIR PDP），提供高訊噪比 dToF感測。該元件整合於 GF 多功能的 55 奈米平台，使高壓偏壓、VCSEL 驅動、MCU 與測距核心得以在單一晶片上完成系統級整合（SoC），體積更小、效能更佳，同時具備功耗與成本優勢。

神盾身為全球領先的螢幕下指紋感測供應商，自 2022 年起即與 GF 展開策略合作，攜手進軍新興 3D 感測市場。新一代 FSI SPAD 技術的應用場景包括：手機、筆電與投影機的雷射自動對焦，應用於智慧家電的人員偵測以提升節能效益，以及機器人與無人機的避障功能等。

GF特用CMOS產品線資深副總裁Kamal Khouri表示，「GF致力於推動智慧感測技術的未來，我們的FSI SPAD元件在效能與設計上提供顯著優勢，另外，透過與神盾的合作，我們將這項先進的 dToF 感測技術帶入快速成長的智慧裝置市場，協助自動化世界的精準數據捕捉」。

神盾董事長羅森洲說明，「我們很榮幸能與格羅方德合作，共同開發創新感測解決方案，滿足多元應用需求。藉由 GF 的先進技術，神盾將持續致力於創新與更直覺化的使用體驗」。

格羅方德（GlobalFoundries, GF） 是全球關鍵半導體代工廠，專注於生產特殊製程晶片，主要提供低功耗、高效能的解決方案，廣泛應用於汽車、智慧行動裝置、物聯網與通訊基礎設施等高成長市場。