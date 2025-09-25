媒體言論自由面臨挑戰 項國寧呼籲三項提醒

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，在總主題論壇之中，聯合報執行董事項國寧提及，當今智慧型手機普及，社群媒體製造同溫層與同質性群體，導致社會兩極分化、假訊息頻傳。他呼籲媒體重新認知自己的角色－「獨立、自由、第四權」，政府也須努力打造有利健康發展的環境。

理律法律事務所25日舉行「理律60研討會」，開場總主題論壇「永續發展－從法制到法治 以臻良制」，由理律法律事務所資深合夥人陳長文擔任主持人，與談貴賓包括：前行政院長陳冲、前司法院副院長蘇永欽、聯合報執行董事項國寧、和碩聯合科技（4938）董事長童子賢。

項國寧表示，他的與談主題是「媒體言論自由的發展與挑戰」。根據憲法第11條明定，人民有言論、講學、著作及出版之自由，包括進行自我實現、意見交流、追求真理、監督政治與社會活動。

項國寧說，回顧我國言論自由發展，1949年後，台灣在動員戡亂時期實施戒嚴法，媒體進入威權體系，對於電視、電台、報紙，有各式規範和管理。不過，紙媒仍在有限空間力求突破，例如聯合報發布12篇社論，支持雷震的言論自由；1958年政府擬提出版法管理紙媒，聯合報社論也強烈反對。

項國寧提及，1988年解除戒嚴，台灣朝民主政治體制轉型，過程顛簸，進入一段言論自由的轉型時期。例如1992年10月30日，聯合報刊登中共政治局常委李瑞環的講話，引發當局不滿，策動「退報運動」，對言論自由、報業經營造成極大壓力。

他表示，2000年之後直到今天，對於民主政治的真義，仍缺乏嚴肅的實質討論。所面對的挑戰，例如言論自由與國家安全之爭，言論自由受到合憲卻有爭議法律的威脅，兩岸敵對環境造成立法及執法的擴張解釋。

項國寧也說，當今網路興起與智慧型手機普及，社群媒體製造同溫層與同質性群體，導致社會兩極分化，破壞了公民社會中溝通、辯論、妥協的必要過程。此外，大型科技平台從數位發展中，獲取最大商業利益，導致新聞媒體難以投入資源，改善新聞內容與培養人才。

項國寧指出，AI技術崛起、假新聞與錯誤資訊的傳播，也都是言論自由面臨的挑戰，頻傳真假新聞難辨，政府、政黨與政治人物也涉入製造錯誤訊息。必須留意，應避免自由民主體制，轉為民粹主義，如攻訐媒體的監督角色，以誹謗和國家安全為名，壓制新聞自由。

項國寧呼籲，媒體必須重新認知自己的角色，在自由民主政治體制下，扮演「獨立、自由、第四權」的角色，發揮監督權力、關懷弱勢的功能，不成為權力者的附庸。政府也必須努力打造有利於媒體健康發展的環境，而公民則需要建立媒體素養、避免錯誤資訊的陷阱。