集邦：NAND Flashn 第4季合約價全面上調5～10%

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

研調機構集邦（TrendForce）25日指出，原本市場預期第4季價格將盤整，但因 HDD 供給吃緊與交期過長，使得雲端服務供應商（CSP）快速把儲存需求轉向 QLC enterprise SSD，急單湧入，加上晟碟（SanDisk）率先調漲 10%、美光（Micron）因價格與產能配置暫停報價，帶動供應端轉趨積極，預計推升 NAND Flash 第4季各類產品合約價平均上漲 5～10%。

供給面上，先前減產與庫存去化讓市場供需明顯改善，原廠庫存與價格壓力緩解。除少數大廠規劃明年新廠投產，其餘資本支出多集中在先進製程與高毛利產品，藉由成本優化與減少價格競爭形成支撐；同時，因生成式 AI 帶動海量儲存，QLC 的產能布局持續強化。

需求面則呈現分化：消費動能走弱、OEM 採購趨緩，通路端成機庫存待去化；但 server OEM 與 CSP 上半年已積極清庫存，再加上 NVIDIA Blackwell 於下半年放量及 HDD 供給吃緊，enterprise SSD 需求顯著攀升，抵銷消費端疲弱，整體需求仍維持正向。

分產品觀察，Client SSD 因上半年減產與供貨調整，庫存回到健康水位，供需趨於平衡；具高性價比的大容量 QLC 仍供不應求。Enterprise SSD 方面，120TB 以上產品需求激增，供應商下修庫存至健康以下並調高 QLC 產出比重，北美 AI 與通用伺服器需求持續升溫，強化第4季漲勢並凸顯 2026 年供給緊俏風險。

相較之下，eMMC/UFS 需求疲弱且在中國大陸市場面臨在地業者與模組廠競爭，品牌商議價空間較大；雖不排除模組廠以價格爭單壓縮漲幅，但原廠為彌補虧損、仍傾向第4季拉升價格。至於 NAND Wafer，在製程轉換的短暫空窗與產能優先投入高毛利產品之下，對模組廠的晶圓供應被擠壓，伴隨企業端 AI 投資不減，供給維持緊俏並推動第4季價格走高。

SSD NAND Flash

