宏碁泛美區新總部盛大啟用 遷址加州聖塔克拉拉

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）。宏碁／提供
宏碁（2353）25日宣布其泛美區營運總部於當地時間9月23日正式遷址加州聖塔克拉拉。原區域總部於鄰近的聖荷西營運近40年後，宏碁於2024年購入總面積約1,290坪的現代化辦公大樓作為新區域總部，現已正式遷入並全面啟用。

宏碁董事長陳俊聖表示：「宏碁在聖塔克拉拉自購區域總部大樓，顯示我們對於美國市場的堅定承諾。新區域總部將作為美洲樞紐，加速推動當地市場的業務，並持續深化與當地夥伴的合作。同時，我們也期望為泛美區同仁打造舒適的工作環境，成為激發創意與推動成長的新起點。」

宏碁泛美營運總部總經理普蘭德加斯特（Gregg Prendergast）：「宏碁在矽谷深耕40年，成功拓展業務，如今我們非常興奮能於聖塔克拉拉設立新總部，不僅展現我們對矽谷的長期承諾，也為拓展北美與南美市場奠定堅實基礎。」

全新區域總部為三層樓建築，興建於1970年代，近期完成全面翻新，轉型為現代化辦公設施。空間設計包括挑高兩層樓的落地玻璃大廳、戶外庭院、煥然一新的室內空間，以及可供員工交流與放鬆的屋頂露台，亦設有完善的廚房與用餐區，可容納全公司會議及舉辦客戶活動。寬敞的空間不僅提升工作環境，也為宏碁未來業務成長與人力擴編預留發展空間。

宏碁指出，新區域總部啟用後，當地團隊將持續負責涵蓋北美與南美市場的銷售、行銷、營運、產品管理及行政等各項業務職能。

宏碁於2024年購入現代化辦公大樓作為新區域總部。宏碁／提供
宏碁 總部

