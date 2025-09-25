WeMo 跨平台整合 與台哥大、LINE GO 合作 重塑台灣共享移動新常態

共享電動機車業者 WeMo 25日宣布，與台灣大哥大、LINE GO、一卡通 iPASS MONEY、iRent 展開深度策略合作，攜手打造涵蓋多元場景與生活場景的智慧交通生態圈。此結盟旨在整合各方資源與優勢，為使用者提供更順暢、更智慧的城市交通體驗，並加速台灣低碳智慧城市發展。WeMo 透過此次合作，正建立一個跨越不同運具與生活場景的嶄新網絡，為廣大用戶帶來更便捷、智慧的出行選擇，共同推動台灣邁向更完善的全民低碳智慧生活。

透過此次跨平台合作，WeMo 積極鼓勵更多人使用共享運具，進而緩解交通壅塞、降低碳排放。未來 LINE GO 用戶將能在平台上自由選擇多元的移動方案：可透過「LINE GO 租車」結合「WeMo 共享機車」，輕鬆實現跨縣市旅遊後的短程移動，或是作為計程車叫車尖峰時刻的第二選項；亦可善用「LINE GO TAXI」服務，解決騎乘共享機車赴約小酌後的回程需求。

WeMo 透過科技整合與策略夥伴的緊密合作，共享經濟將迎來嶄新階段，從都會核心到台鐵高鐵交通樞紐、進軍離島景點，WeMo 正重新定義台灣的移動方式，讓智慧、便利且永續的交通網絡，成為城市發展的新常態。

透過與台灣大哥大、LINE GO、一卡通 iPASS MONEY 及 iRent 的 跨平台整合，WeMo 實現了使用者在日常通勤、休閒旅遊或返鄉探親時，搭配暢銷全台方案：享有最低價日租 NT$349 與多樣化彈性方案，都能享有無縫、便捷的移動體驗。WeMo 服務網絡已遍及全台五都及離島，並在交通樞紐與旅遊熱點設立超過 35 個同站租還站點，串連起全台自由出行的可能；秉持「廣、多、香」核心策略，WeMo 持續拓展 跨運具與跨平台合作，將共享機車定位為全方位、多場景的城市移動工具，並堅守低碳、零排放的綠色理念，從城市核心到離島景點，WeMo 正以打造智慧、便利且永續的交通網絡，重新定義台灣共享移動的新常態。