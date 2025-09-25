聽新聞
台積電運用AI驅動的設計軟體 助晶片減少耗能
驅動人工智慧（AI）算力的晶片通常要消耗掉很多電力，台積電（2330）周三（24日）在美國矽谷一場會議上表示，公司運用擁有AI能力的軟體設計晶片，讓晶片更加節能；藉由一系列方法，將AI晶片的能源效率提升到大約十倍。
AI伺服器的耗電，以輝達目前的旗艦機種為例，執行任務需求時耗電量可達1,200瓦，如果使用電力一直都在這個水準，等於1,000個美國家戶的用電量。
台積電希望AI晶片達成的能源效率，是靠著新一代的晶片設計來達成。新設計用不同技術將多個小晶片（chiplet）封裝在一起，成為一個運算套件。
為了要運用這類技術，晶片設計公司愈來愈仰賴益華（Cadence Design Systems）與新思科技（Synopsys）這些晶片設計軟體供應商旗下具AI能力的軟體，這兩家軟體商周三都推出新產品，產品開發過程與台積電密切合作。
設計晶片的某些複雜的任務，如果使用台積電軟體合作夥伴的工具來進行，會有比台積電人類工程師更好的解決方案，速度也更快。
台積電旗下3DIC Methodology Group副處長張志偉說，以AI驅動的設計軟體，幫助台積電的技術能力能夠發揮到最大，非常有用，「我們設計人員需要兩天的工作，使用軟體只要五分鐘」。
也參加會議發表專題演講的Meta基礎建設部門工程師Kaushik Veeraraghavan說，現今製造晶片在以電子連結把資料移進或移出晶片等方面，遭遇限制。新技術在晶片間移動資訊是以光連結；新技術還需要將可靠性提到足以應用在巨型資料中心。他表示：「這其實不是工程上的問題，而是基本的物理上的問題。」
