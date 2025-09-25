全家便利商店攜 AnyMind 布局零售媒體網路
行銷、電子商務與數位轉型BPaaS科技公司 AnyMind Group 25日宣布與台灣全家便利商店結為策略合作夥伴，雙方攜手打造涵蓋應用程式、數據整合與多渠道媒體串接的零售媒體網路（Retail Media Network, RMN）生態圈。此次合作以「應用程式變現」為核心，結合AnyMind旗下的媒體成長平台AnyManager的程序化廣告技術、第一方數據整合能力，強化全家App作為品牌投放主場的媒體價值，打造雙軌營運。
全家App擁有超過1,950萬個會員，是台灣最具規模與活躍度的零售應用程式之一。在這次合作中，雙方將 App 定位為同時具備會員經營與媒體變現雙重角色的平台。透過分析App使用趨勢、消費動向與活動標籤，整合出可視化的受眾輪廓，廣告主將能更精準掌握真實消費偏好，進而進行精細化投放。AnyMind協助規劃站內的變現廣告版位，從首頁推薦區、行動頁面到優惠專區等高互動區域，納入媒體版位設計之中，進一步放大廣告的可見度與轉換潛力，並透過AnyMind旗下的媒體成長平台AnyManager，針對App用戶行為進行成效最佳化分析，進行多版位管理、有效提升投資報酬率。
在成效追蹤與數據應用方面，AnyMind協助全家提供完整的互動數據與轉換報告，整合App使用趨勢與店舖消費購物歷程，幫助品牌判斷對於線上線下購買之影響力，並瞭解受眾輪廓，以利後續其他行銷活動的規劃，精準投放。
全家數位媒體資源正式進入跨平台再行銷階段，打造App觸及→外部導流→實體轉換的全通路消費體驗，提升廣告轉化效率，也強化會員黏著度與品牌關係經營。象徵App商業化邁向整合數據、強化精準觸及與再行銷的成熟新階段。
