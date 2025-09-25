台積電亞利桑那人事異動 執行長王英郎10月交棒莊瑞萍

台積電（2330）25日公告，公司代重要子公司TSMC Arizona Corporation公告其執行長與董事異動，其中子公司TSMC Arizona Corporation執行長王英郎卸任，由台積電副總經理莊瑞萍接任。台積電表示，王英郎在亞利桑那的TSMC Arizona階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。

台積電指出，公司已於台灣時間9月25日內部公告，王英郎副總經理於TSMC Arizona的階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。TSMC Arizona將由莊瑞萍副總經理擔任執行長，ESMC則由Christian Koitzsch繼續擔任主管。