M31發布台積電 N6eTM 平台超低功耗記憶體編譯器

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

矽智財（IP）業者M31於25日公布，於2025台積電北美開放創新平台（OIP）生態系論壇中宣布，延續先前在台積電N12eTM製程上成功驗證的低功耗 IP 解決方案，進一步擴展至N6eTM平台，推出全新超低漏電、極低漏電，以及低電壓操作記憶體編譯器。

同時，M31也榮獲2025年台積電OIP年度合作夥伴特殊製程IP獎，是該公司連續第八年獲得此殊榮。

M31提到，基於台積電N6e先進製程開發的此系列記憶體編譯器，專為AI邊緣運算與物聯網裝置打造，可協助智慧家庭、穿戴式裝置等應用在效能與功耗之間取得最佳平衡。

M31總經理張原熏表示，該公司與台積電長期以來的合作關係，是其持續創新的重要基石。從N12e低功耗解決方案到最新的N6e ULL、ELL 及Low-VDD記憶體編譯器，M31不斷推出領先業界的IP，協助AIoT與邊緣應用加速晶片設計的成功落實。展望未來，期待與台積電及 OIP 生態系夥伴深化合作，共同推動 AI 驅動技術持續發展。

