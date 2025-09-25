高通發表全球最快的行動系統單晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5。記者鐘惠玲／攝影
晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5。記者鐘惠玲／攝影

高通技術公司今日宣布推出全球最快的行動系統單晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，進一步提升當今使用者對其行動裝置期待的體驗，包括如閃電般快速的多工處理與應用程式間的無縫切換，及更長的遊戲暢玩時間。

高通表示，Snapdragon 8 系列行動平台實現真正個人化的代理式AI 助理 ，能跨應用程式間依據使用者需求執行量身訂製的操作。透過持續的裝置端學習與即時感知，多模態 AI 模型能深入理解使用者，提供主動式建議並依情境強化提示功能，且使用者資料始終保留在裝置端。

今年的Snapdragon 8 Elite是全球首款支援APV（Advanced Professional Video）編解碼器錄影的行動平台，讓專業級的影像製作得以實現。在突破性AI相機技術驅動下，創作者可透過攝影棚等級的影像錄製以及廣泛的後製控制，將藝術願景化為現實。

高通強調，憑藉最先進的效能、功耗與裝置上AI運算，Snapdragon 8 Elite Gen 5帶來全面升級，以及現今使用者所期待的行動體驗。第三代高通Oryon CPU效能提升 20%，為同級最快。全新高通Adreno GPU架構讓圖像密集型遊戲效能提升 23%1。高通Hexagon NPU則提供高達37%1的效能提升。

Snapdragon 8 Elite 系列的最新高階行動平台將率先搭載於全球多家 OEM 與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括榮耀、iQOO、努比亞、一加、OPPO、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、三星、Sony、vivo、小米與中興等。全新裝置將於近日陸續推出。

