高通發表全球最快的行動系統單晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5
高通技術公司今日宣布推出全球最快的行動系統單晶片Snapdragon 8 Elite Gen 5行動平台，進一步提升當今使用者對其行動裝置期待的體驗，包括如閃電般快速的多工處理與應用程式間的無縫切換，及更長的遊戲暢玩時間。
高通表示，Snapdragon 8 系列行動平台實現真正個人化的代理式AI 助理 ，能跨應用程式間依據使用者需求執行量身訂製的操作。透過持續的裝置端學習與即時感知，多模態 AI 模型能深入理解使用者，提供主動式建議並依情境強化提示功能，且使用者資料始終保留在裝置端。
今年的Snapdragon 8 Elite是全球首款支援APV（Advanced Professional Video）編解碼器錄影的行動平台，讓專業級的影像製作得以實現。在突破性AI相機技術驅動下，創作者可透過攝影棚等級的影像錄製以及廣泛的後製控制，將藝術願景化為現實。
高通強調，憑藉最先進的效能、功耗與裝置上AI運算，Snapdragon 8 Elite Gen 5帶來全面升級，以及現今使用者所期待的行動體驗。第三代高通Oryon CPU效能提升 20%，為同級最快。全新高通Adreno GPU架構讓圖像密集型遊戲效能提升 23%1。高通Hexagon NPU則提供高達37%1的效能提升。
Snapdragon 8 Elite 系列的最新高階行動平台將率先搭載於全球多家 OEM 與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括榮耀、iQOO、努比亞、一加、OPPO、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、三星、Sony、vivo、小米與中興等。全新裝置將於近日陸續推出。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言