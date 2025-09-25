快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
M31總經理張原熏（左）代表公司領取台積公司頒發的OIP年度合作夥伴特殊製程IP獎。圖／M31提供
全球矽智財（IP）領導供應商円星科技（M31）今日於2025台積公司北美開放創新平台（OIP）生態系論壇宣布，延續先前在台積電N12eTM製程上成功驗證的低功耗 IP 解決方案，M31進一步擴展至N6e平台，推出全新超低漏電（ULL）、極低漏電（ELL）以及低電壓操作（Low-VDD）記憶體編譯器。

基於台積公司N6e先進製程開發的這系列記憶體編譯器，專為AI邊緣運算與物聯網（IoT）裝置打造，進行極致低功耗最佳化設計，並提供採用 LL、ULL 與 ELL SRAM bit cells 的客製化解決方案，協助智慧家庭、穿戴式裝置等應用在效能與功耗之間取得最佳平衡。

其中，N6e 製程ULL記憶體編譯器具備高密度、高效能的 SRAM 與 One Port Register File，並支援備援（Redundancy）、電源閘控（Power Gating）、掃描測試（Scan）、內建自我測試（BIST）MUX 以及 寬頻範圍 Dual-rail，能實現動態電壓與頻率調整（DVFS），並採用High Sigma設計方法，確保在嚴苛邊界條件下依然穩健運作。

ELL 記憶體編譯器則進一步提升功耗效率，在深度睡眠模式（Deep Sleep Mode）下可降低高達 50% 功耗，滿足對能效與晶片面積要求嚴苛的設計需求，同時兼顧速度與彈性。此外，低電壓（Low-VDD）記憶體編譯器可在僅 0.5V 的操作電壓下運行，大幅降低動態與漏電功耗。透過 ULL、ELL 與 Low-VDD 三大產品組合，M31為 N6e平台提供完整且高彈性的設計支持。

M31總經理張原熏表示，從N12e低功耗解決方案到最新的 N6e ULL、ELL 及 Low-VDD 記憶體編譯器，不斷推出領先業界的IP，協助 AIoT 與邊緣應用加速晶片設計的成功落地。展望未來，期待與台積公司及 OIP 生態系夥伴深化合作，共同推動 AI 驅動技術的持續發展。

記憶體 台積電

相關新聞

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

科技媒體《Wccftech》引述消息來源報導，台積電即將量產的2奈米（N2）製程可能漲價五成，主要與「半導體通膨」有關，...

台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任

台積電子公司TSMC Arizona Corporation執行長異動，王英郎卸任，由台積電副總經理莊瑞萍接任。台積電表...

M31與台積電發布N6e平台超低功耗記憶體編譯器 加速AIoT創新

全球矽智財（IP）領導供應商円星科技（M31）今日於2025台積公司北美開放創新平台（OIP）生態系論壇宣布，延續先前在...

工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型

台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷...

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。

美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠

美中角力延伸至AI。美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫昨（24）日拍板新增五個地點，未來三年啟動4,00...

