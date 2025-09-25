台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任
台積電子公司TSMC Arizona Corporation執行長異動，王英郎卸任，由台積電副總經理莊瑞萍接任。台積電表示，王英郎在亞利桑那的TSMC Arizona階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。
台積電今天公告，王英郎辭任TSMC ArizonaCorporation董事，同時卸下TSMC Arizona Corporation執行長職務，由莊瑞萍接任，預計10月1日生效。
台積電指出，王英郎於TSMC Arizona的階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。此外，歐洲子公司ESMC由克伊區（ChristianKoitzsch）繼續擔任主管。
據台積電官網指出，莊瑞萍於1997年加入台積電，擔任過許多生產與製造相關職務，為台積電的90奈米、65奈米、40奈米、20奈米、16奈米、10奈米、7奈米、及5奈米製程技術的量產做出重要貢獻。
莊瑞萍於2020年起擔任晶圓18A廠資深廠長，帶領團隊成功量產5奈米製程技術，並於2022年成功量產4奈米製程技術，協助台積電成為全球首家量產5奈米製程技術的公司，提供客戶最先進且最完備的技術與服務。
莊瑞萍在加入台積電之前，曾擔任威世科技與英特爾（Intel）資深工程師，及德碁半導體專案經理。莊瑞萍畢業於清華大學材料科學與工程學系，並於美國史丹佛大學材料科學與工程學系及工程經濟系統系取得雙碩士學位。他具超過30年半導體生產營運管理的實務經驗，擁有52項全球專利，其中30項為美國專利。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言