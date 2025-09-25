台積電亞利桑那子公司執行長異動 莊瑞萍接任

快訊

中央社／ 新竹25日電
莊瑞萍。圖／台積電提供

台積電子公司TSMC Arizona Corporation執行長異動，王英郎卸任，由台積電副總經理莊瑞萍接任。台積電表示，王英郎在亞利桑那的TSMC Arizona階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。

台積電今天公告，王英郎辭任TSMC ArizonaCorporation董事，同時卸下TSMC Arizona Corporation執行長職務，由莊瑞萍接任，預計10月1日生效。

台積電指出，王英郎於TSMC Arizona的階段性任務已經完成，將自10月1日起回任，繼續擔任營運主管。此外，歐洲子公司ESMC由克伊區（ChristianKoitzsch）繼續擔任主管。

據台積電官網指出，莊瑞萍於1997年加入台積電，擔任過許多生產與製造相關職務，為台積電的90奈米、65奈米、40奈米、20奈米、16奈米、10奈米、7奈米、及5奈米製程技術的量產做出重要貢獻。

莊瑞萍於2020年起擔任晶圓18A廠資深廠長，帶領團隊成功量產5奈米製程技術，並於2022年成功量產4奈米製程技術，協助台積電成為全球首家量產5奈米製程技術的公司，提供客戶最先進且最完備的技術與服務。

莊瑞萍在加入台積電之前，曾擔任威世科技與英特爾（Intel）資深工程師，及德碁半導體專案經理。莊瑞萍畢業於清華大學材料科學與工程學系，並於美國史丹佛大學材料科學與工程學系及工程經濟系統系取得雙碩士學位。他具超過30年半導體生產營運管理的實務經驗，擁有52項全球專利，其中30項為美國專利。

台積電 半導體

