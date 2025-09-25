快訊

花蓮光復鄉救災第三天仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
南科管理局長鄭秀絨視察挖土機XR模擬訓練。圖／南科管理局提供
南科管理局長鄭秀絨視察挖土機XR模擬訓練。圖／南科管理局提供

台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷，到吊掛作業奪命，短短2個月有工人受重傷甚至喪命。意外事件讓外界質疑，最先進晶片工廠工地安全脆弱。台積電沒閃躲，用行動回應，除緊急增派專職環安人員進駐，還引進全新的「工安體感訓練模組」。

近期台積電為強化嘉義園區施工安全，特別引進多種工安體感訓練模組，讓工人都要「先體驗危險，再進工地」。這些模組透過高科技模擬，把高空作業、吊掛重物、起重機施工等高風險場景搬進虛擬環境，讓工人能在沒有風險的情況下，實際感受一旦出錯會發生什麼。更進一步，南科管理局和勞動部職安署聯手，在嘉義園區打造「XR教育訓練基地」。

XR代表擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR），聽起來有點像遊戲科技，但實際上卻是救命工具。透過沉浸式的體驗，工人不再只是聽講義、看投影片，而是親身進入模擬的危險情境，學會辨識風險、採取正確動作。

南科管理局長鄭秀絨日前視察，並體驗嘉義園區XR教育訓練基地與台積工安體感訓練模組，鄭秀絨表示，南科近年產值持續創新高，不但創造許多就業機會，更重要的是讓勞工能夠安居樂業，保障勞工生命安全，XR場域與工安體感訓練模組運用創新的智慧科技突破以往傳統職安教育訓練模式，不受場地、機具、設備等限制，期許台積電嘉義園區廠房新建工程，所有勞工都能安全健康的工作，也能依既定時程順利完成各項裝機作業。

對台積電而言，這次轉型不只是為了止血。高科技廠房建設週期短、規模大，工安壓力遠超一般工程。任何事故，除了人命無價的損失外，也可能拖慢進度，牽動全球供應鏈。台積電選擇投資在數位職安，某種程度上是「必須」，也是「趨勢」。

台積電工安體感訓練模組-高空工作車墜落模擬訓練。圖／南科管理局提供
台積電工安體感訓練模組-高空工作車墜落模擬訓練。圖／南科管理局提供
南科管理局長鄭秀絨視察屋頂作業XR模擬訓練。圖／南科管理局提供
南科管理局長鄭秀絨視察屋頂作業XR模擬訓練。圖／南科管理局提供

台積電 工安

延伸閱讀

台積電ADR自歷史新高回落 較台北交易溢價仍高達27.1%

台股開高走低回檔、權王台積電收平盤 仍寫下4紀錄

嘉義女遭「假交友詐騙」情緒低落 布袋警及時勸回

台積電1340跟宏達電當年87%像…暴跌歷史將重演？網酸：難怪紅茶店買最高

相關新聞

美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠

美中角力延伸至AI。美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫昨（24）日拍板新增五個地點，未來三年啟動4,00...

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

科技媒體《Wccftech》引述消息來源報導，台積電即將量產的2奈米（N2）製程可能漲價五成，主要與「半導體通膨」有關，...

微軟冷革命！震撼散熱台鏈 「微流體」從晶片下手捨棄現有元件

微軟發動新一波「冷革命」，宣布正發展「微流體（microfluidics）」技術，透過水冷液直接流經在晶片蝕刻出的微小管...

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣4...

工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型

台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。