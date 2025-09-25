工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型
台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷，到吊掛作業奪命，短短2個月有工人受重傷甚至喪命。意外事件讓外界質疑，最先進晶片工廠工地安全脆弱。台積電沒閃躲，用行動回應，除緊急增派專職環安人員進駐，還引進全新的「工安體感訓練模組」。
近期台積電為強化嘉義園區施工安全，特別引進多種工安體感訓練模組，讓工人都要「先體驗危險，再進工地」。這些模組透過高科技模擬，把高空作業、吊掛重物、起重機施工等高風險場景搬進虛擬環境，讓工人能在沒有風險的情況下，實際感受一旦出錯會發生什麼。更進一步，南科管理局和勞動部職安署聯手，在嘉義園區打造「XR教育訓練基地」。
XR代表擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR），聽起來有點像遊戲科技，但實際上卻是救命工具。透過沉浸式的體驗，工人不再只是聽講義、看投影片，而是親身進入模擬的危險情境，學會辨識風險、採取正確動作。
南科管理局長鄭秀絨日前視察，並體驗嘉義園區XR教育訓練基地與台積工安體感訓練模組，鄭秀絨表示，南科近年產值持續創新高，不但創造許多就業機會，更重要的是讓勞工能夠安居樂業，保障勞工生命安全，XR場域與工安體感訓練模組運用創新的智慧科技突破以往傳統職安教育訓練模式，不受場地、機具、設備等限制，期許台積電嘉義園區廠房新建工程，所有勞工都能安全健康的工作，也能依既定時程順利完成各項裝機作業。
對台積電而言，這次轉型不只是為了止血。高科技廠房建設週期短、規模大，工安壓力遠超一般工程。任何事故，除了人命無價的損失外，也可能拖慢進度，牽動全球供應鏈。台積電選擇投資在數位職安，某種程度上是「必須」，也是「趨勢」。
