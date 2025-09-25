快訊

花蓮光復鄉救災第三天仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

高通推出最新筆電晶片 標榜Windows PC 上速度最快、效能最佳的處理器

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶片大廠高通推出Windows PC筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite。照片/鐘惠玲攝影
晶片大廠高通推出Windows PC筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite。照片/鐘惠玲攝影

晶片大廠高通於美國時間24日在2025年驍龍高峰會中，宣布推出專為Windows PC打造的筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite產品，標榜是Windows PC上速度最快、效能最佳的處理器，華碩高層也以預錄影片為其站台。

高通指出，驍龍X2 Elite Extreme專為超頂級PC打造，能處理代理式AI體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究等。

由於採用第三代高通Oryon CPU，驍龍X2 Elite Extreme標榜在相同功耗下，CPU效能比競爭對手快75％，Adreno GPU架構則較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升2.3倍，且所配置的Hexagon NPU，更強調是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力，可在Copilot+ PC中實現AI協同體驗。

至於驍龍X2 Elite則瞄準可為頂級PC提供多工處理能力，在相同功耗下，效能比前一代提升31％，而所需的功耗則降低43％，同樣配置80 TOPS運算能力的NPU。

搭載驍龍X2 Elite的裝置預計將於2026年上半年上市。

晶片大廠高通推出Windows PC筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite，標榜配置Hexagon NPU，是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力。照片/鐘惠玲攝影
晶片大廠高通推出Windows PC筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite，標榜配置Hexagon NPU，是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力。照片/鐘惠玲攝影

高通 AI 筆電 晶片

延伸閱讀

英特爾傳洽蘋果尋投資 股價大漲6%！業界：台積電地位不變

微軟冷革命！震撼散熱台鏈 「微流體」從晶片下手捨棄現有元件

台灣反制南非祭「半導體出口管制」 彭博：把晶片業支配地位「武器化」

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

相關新聞

美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠

美中角力延伸至AI。美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫昨（24）日拍板新增五個地點，未來三年啟動4,00...

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

科技媒體《Wccftech》引述消息來源報導，台積電即將量產的2奈米（N2）製程可能漲價五成，主要與「半導體通膨」有關，...

微軟冷革命！震撼散熱台鏈 「微流體」從晶片下手捨棄現有元件

微軟發動新一波「冷革命」，宣布正發展「微流體（microfluidics）」技術，透過水冷液直接流經在晶片蝕刻出的微小管...

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣4...

工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型

台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。