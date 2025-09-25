高通推出最新筆電晶片 標榜Windows PC 上速度最快、效能最佳的處理器

晶片大廠高通於美國時間24日在2025年驍龍高峰會中，宣布推出專為Windows PC打造的筆電晶片驍龍X2 Elite Extreme與驍龍X2 Elite產品，標榜是Windows PC上速度最快、效能最佳的處理器，華碩高層也以預錄影片為其站台。

高通指出，驍龍X2 Elite Extreme專為超頂級PC打造，能處理代理式AI體驗、運算密集型數據分析、專業媒體剪輯與科學研究等。

由於採用第三代高通Oryon CPU，驍龍X2 Elite Extreme標榜在相同功耗下，CPU效能比競爭對手快75％，Adreno GPU架構則較前一代，在每瓦效能與功耗效率方面都提升2.3倍，且所配置的Hexagon NPU，更強調是全球最快的筆電NPU，具備80 TOPS AI運算能力，可在Copilot+ PC中實現AI協同體驗。

至於驍龍X2 Elite則瞄準可為頂級PC提供多工處理能力，在相同功耗下，效能比前一代提升31％，而所需的功耗則降低43％，同樣配置80 TOPS運算能力的NPU。