高通揭露最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5

晶片大廠高通於美國時間24日在2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5，據了解是以台積電（2330）N3P製程打造。

高通強調，驍龍8 Elite Gen 5配置第三代Oryon CPU，是世界上最快的行動CPU。這一代Oryon CPU效能提升 20%，標榜為同級最快，而全新Adreno GPU架構則讓圖像密集型遊戲效能比前一代提升23%，配置Hexagon NPU則提供比前一代提升37％的效能。

高通驍龍晶片向來在旗艦手機市場具有領先優勢，其驍龍8 Elite Gen 5將搭載於全球多家OEM與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括三星、小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、努比亞、一加、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、Sony與中興等，相關裝置將於近日陸續推出，而三星高層24日也為其現身站台。

高通指出，驍龍8系列行動平台可實現真正個人化的代理式AI助理，跨越不同應用程式，依據使用者需求執行量身訂製的操作，並可透過持續的裝置端學習與即時感知，以多模態 AI 模型深入理解使用者，提供主動式建議，且使用者資料始終保留在裝置端。