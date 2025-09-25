高通揭露最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5
晶片大廠高通於美國時間24日在2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5，據了解是以台積電（2330）N3P製程打造。
高通強調，驍龍8 Elite Gen 5配置第三代Oryon CPU，是世界上最快的行動CPU。這一代Oryon CPU效能提升 20%，標榜為同級最快，而全新Adreno GPU架構則讓圖像密集型遊戲效能比前一代提升23%，配置Hexagon NPU則提供比前一代提升37％的效能。
高通驍龍晶片向來在旗艦手機市場具有領先優勢，其驍龍8 Elite Gen 5將搭載於全球多家OEM與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括三星、小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、努比亞、一加、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、Sony與中興等，相關裝置將於近日陸續推出，而三星高層24日也為其現身站台。
高通指出，驍龍8系列行動平台可實現真正個人化的代理式AI助理，跨越不同應用程式，依據使用者需求執行量身訂製的操作，並可透過持續的裝置端學習與即時感知，以多模態 AI 模型深入理解使用者，提供主動式建議，且使用者資料始終保留在裝置端。
高通旗下高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，驍龍8 Elite Gen 5讓使用者掌控行動體驗主導權，使個人化AI助理即時看你所見、聽你所聞，並與使用者同步思考，突破個人AI的界限。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 2萬5有找！Meta首款內建螢幕Meta Ray-Ban Display眼鏡 支援AI、可手勢控制
📢 糗！Meta全新Ray-Ban Display智慧眼鏡 二度實測翻車「無法接電話」
📢 整理包／蘋果iOS 26升級9大重點一次看！全新液態玻璃設計 這些舊iPhone也能用
📢 便宜資費懶人包／5G拚399方案、4G還有不限速吃到飽價格曝光
📢 來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領/a>
📢 免費貼圖5款！「狗都沒你那麼累」說中社畜心聲 這款接任務終身使用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言