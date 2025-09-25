快訊

獨／23年來首次！明年健保總額協商四部門全達共識 成長5.5%總額近兆

北台高溫38度東半部零星雨 吳德榮：2颱風將侵襲越南北部

高通揭露最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5。照片/鐘惠玲攝影
晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5。照片/鐘惠玲攝影

晶片大廠高通於美國時間24日在2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5，據了解是以台積電（2330）N3P製程打造。

高通強調，驍龍8 Elite Gen 5配置第三代Oryon CPU，是世界上最快的行動CPU。這一代Oryon CPU效能提升 20%，標榜為同級最快，而全新Adreno GPU架構則讓圖像密集型遊戲效能比前一代提升23%，配置Hexagon NPU則提供比前一代提升37％的效能。

高通驍龍晶片向來在旗艦手機市場具有領先優勢，其驍龍8 Elite Gen 5將搭載於全球多家OEM與智慧型手機品牌的旗艦裝置，包括三星、小米、vivo、OPPO、榮耀、iQOO、努比亞、一加、POCO、realme、紅米、紅魔、ROG、Sony與中興等，相關裝置將於近日陸續推出，而三星高層24日也為其現身站台。

高通指出，驍龍8系列行動平台可實現真正個人化的代理式AI助理，跨越不同應用程式，依據使用者需求執行量身訂製的操作，並可透過持續的裝置端學習與即時感知，以多模態 AI 模型深入理解使用者，提供主動式建議，且使用者資料始終保留在裝置端。

高通旗下高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示，驍龍8 Elite Gen 5讓使用者掌控行動體驗主導權，使個人化AI助理即時看你所見、聽你所聞，並與使用者同步思考，突破個人AI的界限。

晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5，圖中為高通行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian。照片/鐘惠玲攝影
晶片大廠高通於2025年驍龍高峰會中，宣布推出最新旗艦手機晶片驍龍8 Elite Gen 5，圖中為高通行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian。照片/鐘惠玲攝影

高通 智慧型手機 AI 晶片 CPU

延伸閱讀

降息行情開跑 以AI供應鏈為主軸

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

輝達入股英特爾 對AMD及Arm威脅大 台積電短中期影響不大

小米17系列手機跑分曝光「多核完勝蘋果i17」 預計下周正式發表

相關新聞

美中AI角力 台廠迎接大商機…鴻海、神達、英業達受惠

美中角力延伸至AI。美國AI大基建「星際之門（Stargate）」計畫昨（24）日拍板新增五個地點，未來三年啟動4,00...

台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

科技媒體《Wccftech》引述消息來源報導，台積電即將量產的2奈米（N2）製程可能漲價五成，主要與「半導體通膨」有關，...

微軟冷革命！震撼散熱台鏈 「微流體」從晶片下手捨棄現有元件

微軟發動新一波「冷革命」，宣布正發展「微流體（microfluidics）」技術，透過水冷液直接流經在晶片蝕刻出的微小管...

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。

國巨以每股229.8元收購 茂達：離合理價仍有空間

被動元件廠國巨9月11日無預警宣布，以每股229.8元公開收購電源管理晶片廠茂達28.5%股權，所需現金對價總計新台幣4...

工安悲歌換來數位革命 台積電嘉義廠施工安全轉型

台積電嘉義園區加緊腳步，準備迎接首座先進封裝廠完工裝機。然而，5月施工以來，接連傳出5起工安事故，從鷹架墜落、堆高機夾傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。