高通揭露驅動 AI 六大趨勢 AI 將成新使用介面

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）。照片/鐘惠玲攝影
高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）。照片/鐘惠玲攝影

AI熱潮正持續擴大影響層面，高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）在2025驍龍高峰會中指出，AI既在雲端，也在邊緣，共有六大重要趨勢推動AI的未來，包括AI將成為新的使用者介面等。

高通發展驍龍產品線已有18年歷史，艾蒙認為，在過去幾年，驍龍已擴展到各個面向，接下來將開始新旅程，透過讓AI無所不在，再度改變世界。現在已經到了可清楚看見AI將如何擴大規模的時刻，可預期在很短時間內，AI將有大量發展。高通在去年驍龍高峰會上展示了大型多模態語言模型，今年則持續開發這項技術，準備要進行規模化，按照設想的方式將AI部署到任何地方。

艾蒙表示，雲端是AI的創造地，是AI發展與訓練之地，處理許多複雜、資源密集型任務之所在，而邊緣則是對雲端的補充，不但具立即性，也個人化。

艾蒙並提到，驅動AI未來的六大趨勢會相互協同運作，首先，AI會是新的使用者介面，以人為中心，以前是人們要學習使用電腦，但現在是由AI來了解人們的所言、所見與所寫，並理解前後脈絡。再者，現在正從以手機為核心，體驗的中心將轉變成AI代理，應用程式將會預測使用者需求，提供代理體驗。第三個趨勢是運算架構也將改變，包括作業系統、軟體與晶片等都要重新設計來支援新體驗。

第四個趨勢是，運作模式也將演變為混合式，雲端會繼續扮演重要角色，並持續成長，負責吸納資料，進行模型訓練並微調，至於邊緣端則將負責收集資訊，快速思索並立即反應，還會微調模型，這兩端將協同進行。

關於第五個趨勢，艾蒙提及邊緣資料也顯得舉足輕重，由於未來新的邊緣裝置可以理解人們輸入的各種訊息，邊緣端的資料量將會非常龐大，讓既有拿來訓練模型的資料相形見絀，並不斷促使模型變得更完善，形成一個動態且具適應性的智慧網路。最後，雲端與邊緣之間的連結將非常重要，未來的6G將被設計為負責兩者的連結。

