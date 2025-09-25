OpenAI建資料中心 總支出超過1兆美元
OpenAI在擴大「星際之門（Stargate）」資料中心計畫的規模後，主管透露，估算需要超過20GW（10億瓦）的運算容量，才能滿足ChatGPT的暴增需求，意味OpenAI正為至少1兆美元的基礎設施支出奠基。
OpenAI持續衝刺AI投資，法人看好將帶旺鴻海、廣達、緯創、緯穎等台灣伺服器協力廠。
OpenAI執行長奧特曼說，他完全能理解外界對於OpenAI不斷做出投資承諾的憂慮，但這是為了因應暴增的需求，「我們成長地比我之前聽過的任何事業都還快」，「這就是滿足AI（需求）的代價」。
他強調，ChatGPT使用量過去18個月增加十倍，必須要以超級運算設施網路，極大化AI容量。ChatGPT定期用戶已飆增至7億人，成為史上成長最快的消費者產品。他也說，「我認為還沒還沒釐清運算最後的資金」需求，「但我假設，就像許多其他科技革命一樣，找出這個問題的正確答案，將帶給社會龐大價值」。
