阿里攜輝達合攻實體AI 晶圓一哥受惠

大陸雲端服務龍頭阿里雲昨（24）日宣布，與AI晶片巨擘輝達在實體AI（Physical AI）領域達成合作，將攜手合攻「人工智慧+」，包括人形機器人、高級別自動駕駛等AI應用市場。

阿里雲是在阿里巴巴昨天的「2025杭州雲棲大會」上，釋出以上訊息。阿里巴巴首席執行官（CEO）吳泳銘並在會場釋出集團後續AI布局藍圖，激勵阿里在港股收盤勁揚逾9%，24日ADR早盤則大漲8.7%。

法人認為，阿里積極開發自研AI晶片，市場關注是否降低對輝達晶片依賴之際，如今阿里雲要攜手輝達衝刺實體AI領域，意味後續對輝達晶片的採購也可望維持一定數量，助益主力代工廠台積電（2330）後市。

阿里雲指出，其人工智慧平台將採用輝達實體AI軟體系統，為企業使用者提供數據預處理、模擬數據生成、模型訓練評估、機器人強化學習、模擬測試等全鏈平台服務，進一步縮短具身智慧、輔助駕駛等應用的開發週期。

實體AI是AI技術向物理世界延伸的分支領域，目的在透過融合多模態感知、空間關係理解和物理規則認知 ，使AI能夠與現實世界連結。其核心是透過感測器、執行器和物理規律建立模型，使機器具備感知、理解並適應物理環境的能力。

阿里雲去年即攜手輝達展開一項人工智慧計畫，該計畫將使中國大陸汽車製造商能夠為智慧車主提供更優質的自動駕駛體驗。

阿里雲大型AI模型首次融入輝達的Drive汽車平台，包括理想汽車、長城汽車、極氪汽車和小米的電動車部門在內的大陸主要電動汽車製造商都使用該平台。

此次阿里宣布在實體AI與輝達擴大合作，將原本雙方在自動駕駛領域合作擴大到機器人等熱門應用。