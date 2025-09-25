台積2奈米驚傳漲價五成 外界質疑還沒放量何來售價、升幅

科技媒體《Wccftech》引述消息來源報導，台積電（2330）即將量產的2奈米（N2）製程可能漲價五成，主要與「半導體通膨」有關，激勵台積電23日ADR收盤勁揚逾3%，惟業界提出兩點質疑，認為是「假消息」。

針對2奈米漲價議題，台積電昨（24）日回應，「不評論價格問題。 台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，我們會持續與客戶緊密合作以提供價值。」外界解讀，台積電的回應，破除市場傳聞發機會財的想像空間。

台積電最新漲價傳聞

《Wccftech》則披露，台積電先進製程資本支出龐大，為維持投資回報與製程良率，恐不得不採取的強勢定價，以因應「半導體通膨」。台積電23日ADR應聲大漲，盤中一度勁揚逾4%，終場漲3.7%，並激勵昨天台灣普通股開高，一度攻上1,355元天價，惟市場「愈想愈不對」，盤中賣壓湧出，股價一度翻黑，終場收平盤1,340元。台積電24日ADR早盤也面臨獲利回吐賣壓，下跌約1%。

業界認為，台積電2奈米漲價五成的傳聞，有兩點很可疑。首先，目前2奈米都還沒放量，哪來漲價的比較基期售價？其次、台積電不發機會財，不太可能出現一次漲價五成這種離譜數字。

針對2奈米技術量產，台積電先前一次法說會上提到，旗下2奈米和A16技術在因應對節能運算永無止境的需求方面領先業界，幾乎所有的相關創新者都正在與台積公司合作。

台積電預期，在智慧手機和高速運算應用推動下，2奈米技術在頭兩年的產品設計定案數量將高於3奈米和5奈米同期表現。

台積電強調，2奈米製程技術提供全世代的效能和功耗優勢，相較於N3E，在相同功耗下，速度增加10%至15%；或在相同速度下，功耗降25%至30%，同時晶片密度增加大於15%。

依據台積電時間表，2奈米將如期在2025下半年進入量產，其量產曲線與3奈米相似。在持續強化的策略下，台積電也推出2奈米家族延伸的N2P製程技術，具備更佳的效能及功耗優勢，為智慧手機高速運算應用提供支持，預計2026下半年量產。