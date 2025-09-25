科學園區上半年業績攀峰

國科會昨（24）日表示，科學園區2025年上半年營業額再創新高，達2.74兆元，年增26.74%。國科會主委吳誠文表示，以目前接單來看，今年全年上看5.5兆元營業額，預料再創佳績。

國科會昨日舉行「科學園區2025年上半年營運記者會」，受惠於台灣半導體產業完整供應鏈優勢，及在先進技術開發與產能方面持續投入研發及提高產能利用率，園區營業額表現亮眼。

國科會表示，上半年全球高科技產業受惠AI應用加速滲透，雲端服務與邊緣運算投資增長，半導體產業需求仍持續增長。科學園區上半年營業額2.74兆元史上最佳成績，其中竹科0.82兆元，年增11.47%；中科0.54兆元，成長8.14%；南科1.38兆元，成長48.78%。

吳誠文表示，科學園區營業額不斷創高，「意義非常重大」，展現出產業蓬勃發展的強大動能，不僅直接貢獻稅收，帶動外資投資台灣資本市場，對經濟發展、社會穩定、國家安全都非常重要。

展望今年下半年，國科會表示，國際間匯率、關稅政策變化及232條款措施等，仍為科學園區主要挑戰，並須密切關注AI產業變化動態，慎防市場修正時對出口動能及供應鏈穩定造成衝擊。

國科會認為，整體而言，園區廠商應持續提升供應鏈彈性、強化自身核心價值及快速應變能力，參考園區2025年上半年營運趨勢與各大研究機構預測2025年經濟成長率，預估2025年科學園區全年營業額在多變的局勢中仍能穩健成長。吳誠文指出，全年營業額應可達5.4兆元，有機會達5.5兆元。

若觀察三大科學園區各產業，國科會分析，上半年積體電路產業持續受企業級解決方案與AI終端設備需求帶動，營業額成長34.33%。

光電產業則在AI新產品需求推動及廠商具備垂直整合及研發的優勢，及完善產業鏈布局，並受惠美國關稅政策帶來的面板拉貨效應與不斷電系統銷售之大幅成長，營業額成長7.25%。